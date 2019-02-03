癌男又酒駕 連撞8車奪2命

2019年02月03日 04:10 中國時報 林欣儀／台中報導

酒駕奪2條年輕生命！罹患口腔癌的男子陳瑞盈，去年3月因酒駕遭吊銷駕照，卻不知警惕，繼續喝酒開車，2日清晨酒後駕車逆向行駛近1公里，先撞2台機車、接著撞向路旁6台汽機車，導致機車騎士彭姓男大學生、鄭姓女子身亡，家屬哀慟欲絕，怒罵陳男「真是害人精」。陳依酒駕致人於死罪嫌移送，檢察官複訊後諭知300萬元交保，因覓保無著，改以有逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。

逆向直衝 機車噴飛解體

「碰！碰！碰！」尖銳的連續碰撞聲響畫破寧靜午夜，逃過一劫的周姓婦人目擊車禍，嚇得雙手合十、喃喃念「阿彌陀佛」。她說，當時準備去早餐店上班，與21歲彭男、25歲鄭女在前一個路口等紅燈，綠燈後兩台機車先走，自己騎在後面，只覺眼前一黑、就聽見連續碰撞聲。

等周女回神時，肇事的黑色休旅車就停止在斜前方。載客經過的計程車也受波及，運將說，車上載2名喝酒的乘客，因擔心有人闖紅燈刻意減速，接著見到前方大燈直射過來，不到幾秒發現休旅車撞上彭男、鄭女的機車，接著衝向路旁車子。現場零件噴飛、機車幾乎解體。鄭女現場已失去生命跡象，經送醫急救，因全身多處骨折仍不治；彭男因左腳踝斷肢且全身多處骨折、頭部外傷，急救無效。

警方調查，2日清晨4時許，從事檳榔生意的48歲男子陳瑞盈，去年3月因酒駕拒測遭吊銷駕照，但他仍持續酒駕，去年11月遭判刑3月。本次是第三度酒駕，陳男座車旁被發現1瓶高粱酒，他否認邊喝酒、邊開車，辯稱高粱酒是朋友所放。

冷血嗆聲 不然怎麼辦

目擊者氣憤說，陳男肇禍後還不下車，最後被其他無辜遭撞的車主拉下車，但他一臉冷漠說：「啊人就死了，不然怎麼辦！」。警訊時，陳男一度辯稱吃安眠藥、意識不清才逆向肇事，又說「不清楚、不知道事發經過」。

辯稱藉酒緩解治癌痛苦

陳男家屬無奈說，陳男因患口腔癌，治療期間相當辛苦，難以入眠，才藉酒精與安眠藥幫助，已多次勸他不要喝酒開車，但都講不聽，沒想到這次闖下大禍、害了2條命，連自己的家庭也被毀了，深覺他應該被抓去關。

(中國時報)