女大男23歲 燒炭共赴黃泉

2019年02月03日 04:10 中國時報 林欣儀／台中報導

母子戀殉情？56歲廖姓婦人1日晚間被發現陳屍台中市大里區住處，令人不解的是，同在房間內、與她一起被發現燒炭死亡者，竟是小她23歲的陳姓男子。陳男妹妹指出，之前曾聽說哥哥與年紀大很多的人交往，2人應是情侶關係。

警方調查，廖婦與丈夫分兩處居住，平常住在大里區一間公寓民宅內，廖婦的丈夫1日下午3時許曾向警方報案、表示聯繫不到妻子，直到晚間，家屬到她住處外敲門，驚覺屋內傳出陣陣臭味，立即報警並破門進入。

警方破門入屋，發現門窗深鎖，屋內物品陳放雜亂，廖婦與33歲陳男雙雙陳屍臥房床上，一旁地上還放有燒炭工具，因屍體已轉為黑色且流出屍水，初步研判死亡約1周。

廖婦家屬說，知道她與1名租屋的房客同住，但不了解對方身分、也未見過面。上月初，廖婦曾表示腳受傷、向兒子要錢急用，之後就沒消息，直到1月中旬，她的丈夫用LINE傳訊息給她、結果卻是已讀未回，之後再也沒接獲消息。

家屬無奈表示，近幾天始終聯繫不到她，因廖婦多年前也曾有輕生的行為，心覺不對，才會上門查看，沒想到人已經死了，但不知與廖婦攜手共赴黃泉的陳男究竟是什麼身分，也不清楚兩人關係。

陳男的妹妹則說，與哥哥上次聯絡約在1年前，先前就曾聽他說過與年紀大很多的人交往，哥哥也曾與對方一起出入汽車旅館，曾有一次到旅館找哥哥、對方躲在廁所內，但從未見過該名女子，不清楚廖婦是否就是哥哥交往的對象。

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(中國時報)