痛失獨子 彭父淚吼肇事者害人精
車禍現場血跡斑斑，被撞的機車零件散落一地，看來怵目驚心。（林欣儀翻攝）
陳瑞盈酒駕事件簿
「我的寶貝兒子，就這樣沒了！」聽到獨子被陳瑞盈酒駕撞死，彭姓男大生的父親悲慟趕到警局、幾度嚎啕大哭，他怒罵陳「根本是社會敗類，為什麼要出來害人」，呼籲政府應嚴懲酒駕肇事者。另名遭撞身亡的鄭女與男友已論及婚嫁，原本跟家人約好春節去露營，已無法履約。
彭父在警局製作筆錄，不斷詢問「到底是誰害了我兒子？」，甚至幾度激動欲衝上前質問陳瑞盈，都被員警攔下。彭父悲慟欲絕地說，1日晚間帶獨生子與家人去公司吃尾牙，原本想多留他在家裡2天，但因兒子平時在補習班打工、2日晚間補習班有聚餐，才放他離開。
「我活生生的兒子，他的人生才剛要開始，竟然就這樣沒了，酒駕真的害死人！」彭父氣憤說，兒子離家後，先到好友住處請同學幫忙做頭髮，準備參加2日聚餐，沒想到父子分離短短幾小時，再獲知消息已是天人永隔，「他（肇事者）真是太過分、害人精！」
彭父激動說，酒駕這種事一天到晚都在報導，沒想到竟會發生在自己身上，酒駕真的害死人，建議政府要對酒駕肇事這種不定時炸彈嚴加懲處，要提高刑責。接著彭父又喃喃說「我要去看我兒子，他冷冰冰的躺在那裡」，愛子之情，令人鼻酸。彭男就讀朝陽科大建築系二年級，校方指出，他在學校表現不錯，沒想到會發生憾事。
另名被撞身亡的鄭女在餐廳工作，與她交往多年的男友驚聞噩耗，第一時間衝到派出所，他情緒激動、近乎崩潰，一度氣得想追打肇事者陳男，遭警方攔住。鄭女男友說，原本計畫農曆年後要結婚，沒想到再也見不到她。
鄭女的母親是菲律賓籍，家中還有3個妹妹，鄭媽媽製作筆錄時頻頻拭淚。家屬說，知道她與男友感情好，鄭女雖獨自在外租屋，但每天都會抽空回家陪媽媽，原本全家人約好大年初一要到南投露營，沒想到已無法成行。
(中國時報)
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