江啟臣疾呼 酒駕致人於死增列死刑
中國時報
陳淑娥、楊佳穎、楊孟立／綜合報導
「酒駕不比飆車嚴重嗎？」台中2日凌晨發生酒駕致2死憾事，國民黨立委江啟臣在臉書PO文，痛斥酒駕零容忍，疾呼酒駕致人於死傷刑責，應加入無期徒刑、死刑等法定刑，讓他們不再有上路的任何機會。
江啟臣在臉書PO文表示，台中日前酒駕肇事才造成3死3傷，更扯的是，2日凌晨竟又再發生酒駕遭吊照還再犯，逆向連撞8車奪2命事故；根據警政署公布最新統計，酒駕案件總數雖下降，但今年酒駕肇事致死案件與死亡人數卻再度升高，對於酒駕肇事行為，社會已不能再容忍。
「酒駕不比飆車嚴重嗎？」江啟臣指出，飆車、超速等危險駕駛行為，實務上已有法官認定為妨害公眾往來安全，若因而致死最高可處無期徒刑。反觀酒駕肇事致死，最高卻只能判刑10年，難道酒駕不會影響公眾安全？行為不比飆車嚴重嗎？
江啟臣表示，他已草擬刑法第185條之3條文修正草案，對酒駕肇事造成死傷者，增列死刑、無期徒刑等法定刑，讓法官對於惡性重大者有更大的裁判空間。
江啟臣說，酒駕可以預防，喝酒就不要開車，只要有1人酒駕，就可能造成數個家庭的悲劇，但卻有人仍執迷不悟；對酒駕肇事致死行為，應該要讓他付出應有代價，讓肇事者不再有上路的任何機會。
立委賴瑞隆也提案，若10年內再犯酒駕，加重其刑至三分之二，該案目前已一讀付委待委員會審查。立委邱志偉則提案修《道路交通管理處罰條例》，將酒駕拒測罰款由9萬提高至20萬元，吊銷駕照不得考領管制期，從3年延長到5年。
(中國時報)
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