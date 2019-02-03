學霸中輟當毒販 進警所還借書看

2019年02月03日 04:10 中國時報 陳鴻偉 ／台北報導 ／台北報導

某國立大學政治系21歲錢姓學生，家境優渥成績優異，一路就讀頂尖學校，去年因故休學，準備轉赴加拿大留學，半年多來竟靠賭德撲、賣大麻賺錢，錢男日前帶著市價55萬元的大麻到北市士林區交易時，遭警方當場查獲。錢辯稱自己只是代售賺「走路工」，全案由警方擴大偵辦中。

錢男家境不錯，從小頭腦聰明成績優異，是不折不扣的學霸，但入學1年多後自認對政治系沒興趣，決定休學，在家人安排下準備轉赴加拿大念書。

警方調查，錢男平時與祖母同住，休學後迷上德州撲克，到處找比賽與人競技，為了賺外快，半年前開始與毒販接觸，轉售大麻從中圖利。

北市刑大偵一隊日前獲報，有人透過網路牽線，在士林一帶販毒，經循線追查，1月28日逮捕帶著1公斤大麻磚，準備面交的錢嫌，現場並有負責接送他的29歲王姓男子。

錢嫌向警方供稱，因休學想賺外快，日前在網路聊天室，結識1名香港籍男子，對方表示手上有1公斤大麻現貨，要對外販售55萬，錢若幫忙賣掉，可獲10萬元酬金，錢強調這是第一次販賣，沒想到就被抓了。負責接送的王男供稱，他是錢以3萬元請來的「代駕」，不清楚錢竟是毒販，兩人供詞仍有不少疑點。

錢男在警局候審時因為無聊，還問警方：「有書看嗎」，後來拿著蔡康永寫的《為你自己活一次》翻得津津有味，刑警感慨說：「沒看過嫌犯要借書看的」認為錢有大好前程，竟然會選擇販毒賺錢。

兩嫌警訊後移送士林地檢署，檢方訊後錢、王各以10萬及3萬元交保，並追查幕後的販毒網絡。

(中國時報)