桃園水岸燈會 點亮童話城
橫跨3大行政區的全台最長水岸燈會「2019桃園燈會」，將於2月12日至24日展開，以「童話」為主題串聯4大燈區，歡迎遊客白天遊桃園、晚上賞燈會。桃園77藝文町春節於2月8日初四開始，年假走春，可在文青感十足的園區體驗各項手做活動，品味展覽並享受美食。
市民卡APP 好康一手掌握
桃園市有全國唯一的客家永安漁港，竹圍漁港是台灣漁獲直銷大港口，新屋區稻米更是全國出產重鎮，觀音區也有蓮花園休閒農業區，其中客家事務局認證的「海客好店」相當適合新春走訪。「菱潭街興創基地」至今已有近30個文創、輕食品牌進駐，元宵期間將結合在地的「迎古董接財神」擴大慶祝。
軌道願景館適合親子同遊，市民卡APP可一手掌握市府好康，至於體育園區及國民運動中心，都能讓大家可以活動筋骨。楊梅區農會種植仙草，花彩節紫色花海大受歡迎。龍潭黃澄澄魯冰花海，也適合民眾享受悠閒賞花的農家樂趣，龍泉步道、江申步道及奉茶亭步道是旅遊熱點。中壢仁海宮則是民眾心靈上的寄託，香客眾多。
龍潭魯冰花海 體驗農家樂
桃園果菜市場公司為民眾把關餐桌上的食材，力求供需市場平衡。桃園捷運公司提升輸運量以及服務品質，乘客有感。青年事務局則推動青年政策與多元體驗課程，受到學子歡迎。桃園市消防局也提醒民眾設置住宅用火災警報器，在火災發生時即刻提醒屋內住戶，迅速採取應變措施。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。