桃園水岸燈會 點亮童話城

2019年02月03日 04:10 中國時報 蔡依珍 、 甘嘉雯 、 呂筱蟬 、 葉臻 、 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

橫跨3大行政區的全台最長水岸燈會「2019桃園燈會」，將於2月12日至24日展開，以「童話」為主題串聯4大燈區，歡迎遊客白天遊桃園、晚上賞燈會。桃園77藝文町春節於2月8日初四開始，年假走春，可在文青感十足的園區體驗各項手做活動，品味展覽並享受美食。

市民卡APP 好康一手掌握

桃園市有全國唯一的客家永安漁港，竹圍漁港是台灣漁獲直銷大港口，新屋區稻米更是全國出產重鎮，觀音區也有蓮花園休閒農業區，其中客家事務局認證的「海客好店」相當適合新春走訪。「菱潭街興創基地」至今已有近30個文創、輕食品牌進駐，元宵期間將結合在地的「迎古董接財神」擴大慶祝。

軌道願景館適合親子同遊，市民卡APP可一手掌握市府好康，至於體育園區及國民運動中心，都能讓大家可以活動筋骨。楊梅區農會種植仙草，花彩節紫色花海大受歡迎。龍潭黃澄澄魯冰花海，也適合民眾享受悠閒賞花的農家樂趣，龍泉步道、江申步道及奉茶亭步道是旅遊熱點。中壢仁海宮則是民眾心靈上的寄託，香客眾多。

龍潭魯冰花海 體驗農家樂

桃園果菜市場公司為民眾把關餐桌上的食材，力求供需市場平衡。桃園捷運公司提升輸運量以及服務品質，乘客有感。青年事務局則推動青年政策與多元體驗課程，受到學子歡迎。桃園市消防局也提醒民眾設置住宅用火災警報器，在火災發生時即刻提醒屋內住戶，迅速採取應變措施。

(中國時報)