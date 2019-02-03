春遊逛花博 豬年心花朵朵開
農曆春節長達9天，已吸引逾400萬人次參觀的台中花博，預期將湧現大量人潮，后里、豐原、外埔3個園區，總面積達60公頃，市府盤點3大園區、10大亮點，邀各地旅客一起來走春。
喜迎豬年逛花博，遊客春節踏青，打卡拍照心花朵朵開，市府特別整理花博10大亮點，不能錯過的后里森林園區「發現館」，重新詮釋大甲溪為台中母親之河的生態地景，還有視覺震撼的劇場展演。踏出發現館可看到15公尺高的巨型智慧互動裝置藝術「聆聽花開的聲音」，這朵地表最大機械花，由697個仿生花開裝置組成，白天、晚上不同光影變化。
「原生祕境」7大展區，以台中原鄉泰雅族的射日傳說為起源，展現原住民族精采的原鄉文化；「國際庭園」邀集全球5大洲、31國、60單位參與，共分為歐洲區、美洲區、非洲區及亞洲區，相鄰的台灣庭園運用傳統紅磚，展現台灣人熱情好客與舊時風情。
后里馬場園區「花舞館」，兩棟圓形建築構成8字迴圈形，小圓「蘭花館」溫室建築為長期蘭花展，大圓「競賽館」舉辦不同主題花藝競賽。「故宮花蝶館」經典花馬文物互動科技館，展出超人氣文物「翠玉白菜」、「翠玉小白菜」，還有郎世寧「百駿圖」等，讓民眾近距離一睹經典文物風采。
外埔園區必逛景點是「樂農館」與「智農館」，「智農館」力邀「辜嚴倬雲植物保種中心」參展，提供超過千種珍稀植物。
豐原葫蘆墩展區打造全台首座琉璃花園，以「幸福花嫁」為主題，專為新人打造浪漫花嫁廊道，「遊藝花源」結合水域景觀和地景藝術，讓親子族群暢遊有如「大地調色盤」般的夢幻場域。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。