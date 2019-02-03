春遊逛花博 豬年心花朵朵開

2019年02月03日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

農曆春節長達9天，已吸引逾400萬人次參觀的台中花博，預期將湧現大量人潮，后里、豐原、外埔3個園區，總面積達60公頃，市府盤點3大園區、10大亮點，邀各地旅客一起來走春。

喜迎豬年逛花博，遊客春節踏青，打卡拍照心花朵朵開，市府特別整理花博10大亮點，不能錯過的后里森林園區「發現館」，重新詮釋大甲溪為台中母親之河的生態地景，還有視覺震撼的劇場展演。踏出發現館可看到15公尺高的巨型智慧互動裝置藝術「聆聽花開的聲音」，這朵地表最大機械花，由697個仿生花開裝置組成，白天、晚上不同光影變化。

「原生祕境」7大展區，以台中原鄉泰雅族的射日傳說為起源，展現原住民族精采的原鄉文化；「國際庭園」邀集全球5大洲、31國、60單位參與，共分為歐洲區、美洲區、非洲區及亞洲區，相鄰的台灣庭園運用傳統紅磚，展現台灣人熱情好客與舊時風情。

后里馬場園區「花舞館」，兩棟圓形建築構成8字迴圈形，小圓「蘭花館」溫室建築為長期蘭花展，大圓「競賽館」舉辦不同主題花藝競賽。「故宮花蝶館」經典花馬文物互動科技館，展出超人氣文物「翠玉白菜」、「翠玉小白菜」，還有郎世寧「百駿圖」等，讓民眾近距離一睹經典文物風采。

外埔園區必逛景點是「樂農館」與「智農館」，「智農館」力邀「辜嚴倬雲植物保種中心」參展，提供超過千種珍稀植物。

豐原葫蘆墩展區打造全台首座琉璃花園，以「幸福花嫁」為主題，專為新人打造浪漫花嫁廊道，「遊藝花源」結合水域景觀和地景藝術，讓親子族群暢遊有如「大地調色盤」般的夢幻場域。

(中國時報)