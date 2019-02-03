YouBike小旅行 來風城瘋打卡
新春何處去？不妨和家人、朋友到新竹市舊城來趟YouBike小旅行，尋訪古蹟文化，欣賞護城河畔春節燈飾，新竹市香山爆紅景點賞蟹步道、魚鱗天梯打卡；竹蓮寺主祀觀音佛祖，從小年夜、除夕到過年期間都香火鼎盛，香客不斷。
Big City遠東巨城購物中心持續打造Life Style購物體驗環境，提供全家人盡情玩樂歡聚。新竹老爺酒店推出多元的住房專案，邀請您與親朋好友在春節期間來趟風城之旅！
新竹市警察局為確保民眾春節外出的居家、人身安全，進行一系列宣導及演練。新竹市消防局積極宣導市民安裝住警器，提供多元申辦措施。玄奘大學獲教育部高教深耕計畫經費獎助3900多萬元，提供弱勢獎助學、創新教學設施。
新竹縣政府交通旅遊處推廣新竹縣美人湯溫泉季，包含尖石、五峰、橫山都有風格不同的湯屋可供旅客選擇，成為春節好去處。新竹縣政府文化局爭取經費，翻新北埔鄉古蹟，包含風格典雅的姜阿新洋樓、籌備中的龍瑛宗故居，都能使人感受到人文薈萃的歷史。新竹縣政府國際發展處出「新竹良品－縣上好禮」型錄，走訪新竹縣13鄉鎮市的大街小巷，挖掘有溫度及特色的伴手禮。
新竹縣警局防制山區犯罪有成，去年度獲農委會頒發「坡地金育獎」績優警政單位。新竹縣消防局呼籲民眾使用熱水器注意通風，避免一氧化碳中毒。寶山鄉柑橘正盛產，民眾年節可走訪摘果踏青。新竹豐邑喜來登大飯店5日至7日晚間推出夜探古鎮‧享春趣及不夜城晚會，邀請民眾年節體驗。
(中國時報)
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