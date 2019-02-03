苗栗輕鬆玩 作伙泡湯採莓趣
中國時報
巫靜婷、何冠嫻／苗栗報導
又到新春時節，回顧苗栗縣1年來治安平穩，刑案發生率明顯下降，破獲率相對提高，歸功警察局團隊兢兢業業，在緝毒、打詐及偵破重大刑案等，交出了亮麗成績單，讓鄉親安居樂業，更成為遊客旅遊的最佳選擇。
近年返青風吹得響，如鮭魚洄游般的青年們，回鄉傳承動人故事，創新世代思維，走過傳統木鴨製造興盛的三義ㄚ箱寶、研發複合式窯爐的春田窯、堅持友善生產雞蛋的山板樵農場，遊客能充分感受生機蓬勃，另嚴選海線3家青年旅店更是不能錯過，好青年邀請全國遊客到苗栗，創造屬於「您與貓裏」最難忘的回憶。
冬季降臨，泡湯絕對是旅程的最佳首選，泰安溫泉素有「美人湯」封號，除在地溫泉具養顏美容功效，周遭原始森林環繞的自然風情以及風味餐點，更廣受國內外遊客喜愛，而鄰近泰安的「草莓王國」大湖鄉，更是冬季旅遊不容錯過的必備行程，沿著台3線浪漫大道，嬌豔欲滴、如同紅寶石的草莓映入眼簾，總吸引大批遊客體驗採莓趣。
此外，2018年全國休閒農業區評鑑結果揭曉，苗栗縣共有7處休閒農業區獲評優等，大湖薑麻園及三義雙潭休閒農業區雙雙榜上有名評列優等，三義舊山線、公館黃金小鎮、通霄福興南和、大湖馬那邦、西湖湖東、南庄南江等6處休閒農業區也獲評甲等，卓蘭壢西坪及三灣梨鄉休閒農業區並列乙等，成為最大贏家。這些休區不但有不錯口碑，更是春節輕旅行的最佳地點，推薦給全國遊客走春，在苗栗享受優質農業時尚輕旅行。
(中國時報)
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