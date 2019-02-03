走訪彰化老城門 來趟懷舊之旅
彰化縣建縣將滿300周年，大小百年寺廟林立，新春除了到彰化拜拜，更適合來趟小旅行，探訪彰化市古城門、鹿港老街來趟懷舊之旅，或搭火車到員林騎乘YouBike雙鐵輕旅行，吃美食、逛街消費還能抽好禮。
今年員林市公所更是推出有福寧宮過香火加持的「五帝古錢」福袋，象徵五帝錢得天、地、人三才之氣，再加上五帝（順治帝、康熙帝、雍正帝、乾隆帝、嘉慶帝）之帝威，能鎮宅、化煞與旺財。
大年初一上午在員林火車站、福寧宮等7個場域限量發送。除夕開始到大年初三（4日至7日），凡於員林市光明街商圈合作店家消費滿300元，可集1枚章至服務台兌換1張摸彩券，大年初三晚間8點於商圈主舞台抽出電視、電器等好禮。
彰化市八卦山風景區生態豐富，還有逾1公里的天空步道，可近距離感受低海拔淺山動植物風貌，八卦山牌樓兩側，有文化中心、美術館和縣議會的大型裝置藝術作品，漫步文學步道也有不同風情。
今年彰化市公所特地邀專業文史工作者擔任領隊，帶領民眾徒步走訪彰化4座古城門、寺廟古蹟，聽老師們沿途講述古城小故事，若錯過大年初一的免費參觀導覽行程，不妨索取限量的「神行‧彰化」特色手冊按圖索驥，順道品嘗肉圓、爌肉飯和貓鼠麵等美食。
走進鹿港老街裡各色懷舊、特色小店，在老建物裡擺設迎賓，還有觀光三輪車接送遊客前往公會堂、桂花巷藝術村，欣賞日式建築風情，尤其是小鹿兒童公園，更是親子不能錯過的遊憩點。
(中國時報)
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