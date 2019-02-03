花蓮幼教補助 2歲就可領

2019年02月03日 04:10 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

新春幼教補助大紅包！花蓮縣政府宣布，2月起「免學費」福利再擴大，只要設籍花蓮縣，就讀未加入準公共化私立園所的2至6歲幼兒，每學期每人補貼1萬5000元幼兒教育券，讓家長過好年，不用愁年後開學學費，也減輕育兒負擔，預計有近千名的幼兒受惠。

教育部政策將5歲幼兒就學視為「準義務教育」，提供全國5歲幼兒學費補助，花蓮縣從102學年度起，自行編列預算，提供4至6歲幼兒就讀公立幼兒園學、雜費全免，私立幼兒園每人每學期則有1萬5000元教育補助。

縣府年前再推出教育大禮，宣布幼兒教育補助向下延伸至2歲幼童，教育處指出，107學年度第二學期開始，凡設籍花蓮縣，就讀未加入準公共私立幼兒園所的2至6歲幼兒，每人每學期可獲補助1萬5000元幼兒教育券。

縣府新春送紅包

教育處表示，私立幼兒園每學期學費最高不得超過1萬5000元，若學費低於1萬5000元，剩下費用則補貼其他雜費，學生註冊後，由私立幼兒園送件、審核，並由縣府稽核確認後撥款。以花蓮私立幼兒園每學期學、雜費、月費加起來，最高可達4萬元，縣府補助1萬5000元，有助減輕家長負擔。

近千名幼兒受惠

不過，教育處也提醒為避免重複補助，包括中低收入補助、原住民幼童托教補助或身心障礙幼童就學補助等，將扣除中央相同性質補助後的差額，才由縣府幼兒教育券補助，且每人每學期所領取的補助總金額，不能超過幼兒應繳的全學期收費總額。

(中國時報)