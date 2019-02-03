藥物當伴手禮 小心4大風險
中國時報
巫靜婷／苗栗報導
年假期間，民眾出國旅遊頻繁，常貼心為親友準備伴手禮，分享假期旅遊喜悅，苗栗縣衛生局提醒，購買藥品當伴手禮有4大風險，民眾服藥若產生健康危害，恐無法申請藥害救濟，吃錯了傷身、傷財、傷情誼，若逕自上網販售偽、禁藥，最重更面臨10年有期徒刑。
無法確認用藥安全
衛生局指出，國外藥品未經過我國政府單位把關，民眾逕自購買食用或使用，將面臨「4大風險」，不可不慎，包含無法確認是否為當地合格藥品、無法確認療效及安全性、沒有中文標示，因而無法確認正確用法、用量、禁忌及注意事項等資訊，若服用後危害健康，將無法申請藥害救濟。
藥政科長簡素華指出，民眾出國購買藥品雖可合法攜帶入境，但僅供個人自用，不可公開陳列販售。去年至今共查獲229件民眾逕自販賣藥品事件，其中不乏許多專業代購賣家，但都沒有合法藥商資格，明顯違反《藥事法》第27條、第39條規定，依法逕行裁處。
無法申請藥害救濟
簡素華表示，現行健保制度相當完善，民眾如有身體不適或用藥需求，可就近尋求社區醫療院所協助，或諮詢專業藥師建議，謹記「生病看醫師、用藥問藥師」原則，使用國內合格的藥品，保障自身用藥安全，避免傷身風險。
局長張蕊仙提醒，各種藥品依每個人的體質狀況，會有不同的治療功效，不適合當成伴手禮贈送親友，民眾攜帶藥品返國，務必遵守「入境旅客攜帶自用藥物限量表」規定，逕自攜帶入境販售偽、禁藥，依法可處10年以下有期徒刑，得併科1億元以下罰金。
(中國時報)
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