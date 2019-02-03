藝文走春 遊文資園區 逛科博館
農曆春節連假去哪裡走春？文化部文化資產園區從大年初一至初六、共推出40個場次活動；國立自然科學博物館迎豬年舉辦「豬事大吉」展覽；台中市文化局推出「傳統藝術節」；國立台灣美術館則有「豬年年畫特展」及年畫拓印體驗活動，邀民眾一同感受藝文年味。
九天民俗技藝團打頭陣
傳統的布袋戲偶在舞台上飛天遁地，吸引老少觀眾喜愛，為讓民眾在春節期間感受濃濃台灣味，文資園區從大年初一開始，邀集13個台灣表演團隊、3個越南表演團隊接力演出，打頭陣的是「九天民俗技藝團」及「妙璇舞蹈團」，還有母語歌謠走唱「打狗亂歌團」、布袋戲藝術「金宇園掌中劇團」及「梨春園北管樂團」等演出。
科博館即日起推出「豬事大吉」展，策展人楊中信表示，展區前半段透過有趣的互動玩具，告訴民眾東、西方對於豬的故事有哪些，包括三隻小豬、豬八戒、賽神豬等都在這裡看得見，讓「豬」的意象更生活化。
台中市文化局迎接豬年，2月7至10日也分別在葫蘆墩文化中心、港區藝術中心、屯區藝文中心及大墩文化中心舉辦「2019台中市傳統藝術節」，除有舞龍舞獅、掌中劇等表演，還將舉辦市集、闖關遊戲等，邀民眾同樂。
國美館則於大年初二推出「國美走春‧諸事大吉」春節系列活動，除有豬年年畫特展，還舉辦「諸事平安，滿福團圓」版印年畫拓印體驗、限量「開門見喜」吉利紅包袋及「諸事大吉」版印年畫抽獎等活動，並有快閃音樂會演出。
傳統藝術節邀民眾同樂
文資局長施國隆指出，新春期間盼藉由表演推廣台灣的國寶，讓民眾認識台灣的傳統表演藝術。
(中國時報)
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