月津港燈節 不一樣的月亮

2019年02月03日 04:10 中國時報 劉秀芬 ／台南報導 ／台南報導

有台灣最美麗、最藝術燈會美譽的「2019月津港燈節」，2日晚間在台南鹽水月津港周邊浪漫登場，除由國內外藝術家們帶來32組作品，展出時間長達30天外，今年更特別與在地藝術家合作，規畫老街巷弄燈區，邀民眾走入老街，體驗在地巷弄文化活力。

2日的燈節開幕儀式，首度移師信義路橋旁，由文化部次長蕭宗煌、台南市長黃偉哲、台南市議長郭信良及現場貴賓共同按下啟動鈕後，結合劇場式大型水面光雕投影裝置及特效煙火，正式開啟「2019月津港燈節」序曲。

循環動線 從哪開始都有趣

今年月津港燈節以「隨光。呼吸」為主題，邀請國內外藝術家及大專院校徵件作品帶來全新視覺創作，分別以「環境的呼喚」、「時間的旅行」、「我與你的風景」等3個場景，創造3種不同「月亮」氛圍，以循環的動線布局於蜿蜒的河域中，遊客無論從何處開始欣賞都各有其趣。

前年曾來台參加展演的法國團隊Groupe LAPS，今年再度受邀帶來全球首演、最新創作的作品THE FROGGS，由燈管人呈現演奏者的動態，在月津港水域打造出水上舞台，上演一場別開生面的燈管樂團秀。

鏡面映照 月亮隨轉動圓缺

藝術團隊有用主張設計的「光流．月蝕．無限之循」作品有大的鏡面，與環境相互映照；何理互動設計的「Falling Moon」作品宛如一顆掉落在水面上的月亮，隨著轉動時圓、時缺。

文化局長葉澤山表示，今年因應前瞻計畫水環境整治工程，燈節水域範圍由公1、公17及公18-1的主燈區，延伸至過信義路橋的公18-2水域拱橋；開幕地點旁的公18-2水域，則規畫大型燈光劇場。

月津港燈節舉辦7屆以來，已經累積超過350萬人次參觀。近年透過前瞻基礎建設計畫、文化部的支持，月津港水岸建設日益完善，黃偉哲也特別趁機宣布，將配合前瞻基礎建設計畫，逐步打造「夜之美術館」，打響「四月津」的名號。

(中國時報)