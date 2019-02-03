崗山之眼 9區居民爭半價
高雄首座天空廊道「崗山之眼」歷經封園整修後，將於農曆大年初一重新開園，立委邱志偉向高雄市觀光局喊話，除了岡山、燕巢2區居民免費與春節特別優惠，應從長計議，提供園區鄰近9區居民門票半價優待。
整修2個月 斥資1700萬
不過觀光局長潘恒旭說，基於財政收入的考量，目前崗山之眼屬新建景點，還無法對其他區域做門票全免，將來市府財政改善時會同步考慮。
去年12月初，高雄市觀光局為提升崗山之眼園區遊憩品質及安全，斥資1700萬，封園2個月進行整修，工程涵蓋兩大項目，一是將道路兩旁水溝加蓋，提升行車安全，二是改善園區排水設施，避免邊坡受損，並同時加強綠美化，今年2月5日年初一可望完工開放。
僅2區免費 立委促擴大
針對崗山之眼重新開放，邱志偉表示，崗山之眼1.3億的興建經費中，有近8000萬中央補助是他在多次質詢、會勘及協調後才爭取到位，是他辛苦的結晶，更是北高雄的驕傲。
他說，觀光局特別邀請知名女星張琍敏拍攝MV代言，並於春節期間（初一至初六）提供每天前88名入園遊客免費優惠，一連串的行銷手法，無疑是要為園區創造人潮，但觀光局應從長計議，不該忽略在地居民。
目前園區僅針對岡山、燕巢2區居民提供免費優惠，但鄰近9區包含橋頭、梓官、彌陀、永安、路竹、湖內、茄萣、阿蓮、田寮卻無任何優惠。
邱志偉說，觀光局若能為北高雄居民提供半價優惠，可提供在地居民更多誘因參訪園區，讓人潮絡繹不絕，更能創造在地光榮感。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。