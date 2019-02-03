忠仁猝逝 忠義痛訴淚已流乾

2019年02月03日 04:10 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

亞洲第一對成功分割的連體嬰張忠仁、張忠義兄弟，哥哥忠仁猝逝，家屬2日決議，19日在台北市立第一殯儀館舉辦一場充滿溫暖、陽光、不失隆重的告別追思會。忠義昨說，心裡真的好痛，眼淚也流乾了，至今仍難以置信，哥哥已經離開。

任職北市環保局的忠仁，上月31日晚間下班後準備離開，保全發現他在辦公室外騎樓停留10分鐘，覺得有異狀向前看到忠仁全身抽搐，馬上推著他進辦公室，同事通報119，經救護車緊急送往台大醫院就治，最後仍不幸逝世。

家屬昨與治喪委員會討論，決定告別追思會19日早上以溫暖、陽光、不失隆重的方式，在第一殯儀館舉行，至於細節尚待討論。

忠義昨表示，他覺得還是在跟做夢一樣，並沒有說好像哥哥離開了，哥哥在賣東西也好，去演講也好，只是想告訴人家說，「只要你活下來，只要你願意，沒有困難的事情可以打倒你。」

忠義回憶著對忠仁最深的印象，談起921發生地震時，當下搖得很大力，家裡的燈管像要掉下來，哥哥就撲在他身上保護他，讓他一直很感動。

他還說，一路走來靠的是忠仁的支持，本來正籌畫推出40周年紀念活動，現在哥哥走了，最想做的是蒐集哥哥生前畫作，幫哥哥辦一個展覽，若有人願意買下來，想把全部的錢捐出去，現在最想跟哥哥說，「我愛你，我會一直走下去。」

(中國時報)