園藝造景一條龍 闖出口碑

2019年02月03日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園農民簡旭佑24歲返鄉接手園藝事業，以過去修車經驗，一改父執輩單純樹木種植、只做過路客生意，擴大為園藝造景，提供一條龍的服務，接洽都是建商建案或私人豪宅，並以網路行銷增加客源、打出口碑，在「農業創新經驗發表競賽」勇奪亞軍，桃園區農會特別再頒獎表揚。

38歲的簡旭佑年輕時曾是修車師傅，24歲才返鄉接手家族事業，從員工變老闆，正好市場興起庭園造景，家中生意不如以往，他帶著公司從單純樹木栽培，轉向經營園藝造景。

「一開始跟爸爸幾乎天天吵架！」走精緻路線的園藝造景，一棵樹從日本進口動輒5萬起跳，經過數年栽種加工，再販售可達30萬元，但必須熬過技術型增值的空窗期，爸爸認為「做生意不用這麼麻煩」反對，在他苦勸和媽媽支持下，終闖出名號。

簡旭佑說，早期販售盆栽，銀貨兩訖後交易即終止，但「業者不怕樹貴、只怕找不到人維護、照料！」他以過去汽修的經驗，主打一條龍服務，不但幫忙設計、種植，後續修剪、照料也一手包辦，顧客多為豪宅建商。

簡旭佑也不忘拉抬鄉里，和桃園、蘆竹、大園草花班合作，就近添購，加上水電、植栽都一手包辦，逐漸形成產業鏈，獲得「農業創新經驗發表競賽」肯定，如今父親退居幕後，專職樹木養護，他則在外招攬生意，父子連心，成功讓家族企業從樹木供應商轉型為園藝商。

總幹事黃烱倫與有榮焉，讚去年是桃園區農會豐收的一年，除創立百年，農會存款高達132億元、放款103億元，在全國300多個農會當中脫穎而出，獲農委會農金獎「經營管理與人才培育獎」。

(中國時報)