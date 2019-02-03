鮭魚返鄉 中市府設台商專區
台中市長盧秀燕拚經濟帶頭衝，對中央推行「歡迎台商回台投資行動方案」，吸引台商回台投資，市府也把握「鮭魚返鄉」招商良機，2日成立「台商專區」投資單一服務窗口，以一站式服務，提供企業需求及優惠措施，加快台商投資台中腳步，一起拚經濟。
台中市經發局長高禩翔表示，陸美貿易戰開打以來，在大陸的台商和其他以出口為導向的業者，面臨強大關稅壓力，許多台商有意將產線和產能移轉回台灣。中央推行「歡迎台商回台投資行動方案」，整合土地、水電、人力、稅務與資金等政策，1月1日啟動後，陸續有多家企業核准返台投資。
市府強調，台中擁有良好投資環境，產業聚落及供應鏈，台中市成立「台商專區」，提供整合式單一服務窗口，協助排除投資障礙，期盼這波「鮭魚返鄉」造就更高的經濟效益。
盧秀燕上任即宣示「拚經濟」讓市民過好日子，運用「台中富市3」的前店、後廠、自由港經濟發展策略。經發局表示，將建立穩固的招商引資制度，強化投資環境，推行優惠投資政策，輔以國際行銷，鼓勵台商投資台中。
為協助台商返國投資，中科與財政部中區國稅局也成立「台商返台稅務諮詢聯合服務」，提供台商返台投資建廠、企業稅務等服務，鼓勵台商善用台灣優勢，回台升級轉型、加碼投資台灣。
(中國時報)
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