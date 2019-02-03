土地公占鐵路地 卡十年有解

2019年02月03日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣林內鄉街信仰中心福德宮占用部分鐵路用地，已是陳年舊案，甚至遭監察院列管，立委劉建國接獲陳情奔走3年，相關單位終獲初步共識，將由廟方申請讓售，把該占用地目由公用地變更為非公用地，移交國有財產署後再放領，讓土地公廟擁有完整產權。

林內鄉長張維崢指出，位於林內火車站附近的福德宮，是林中、林南等市中心居民信仰中心，70多坪廟地中，多達20餘坪占用鐵路用地，多年來鐵路局想收回卻囿於地上物而窒礙難行，也因此遭監察院列管；由於廟方又於該土地興建屬違建的遮雨棚，最後每月付租金加罰金共約7500元給鐵路局，然而難題仍未解，持續困擾雙方。

劉建國接獲陳情後，因事涉多個單位且相當複雜，他逐一溝通，日前邀請福德宮主委張盤銘、鐵路局台中貨運服務所經理張雙容、林內鄉長張維崢、林中村長沈明達和居民等人共商協調。

劉建國表示，被占土地地目為公用地，即供公共權益的眾人使用，但廟方占用數十年來，也未對現行鐵路行駛等使用造成影響，所以變更為非公用地目也無妨，建議朝此方向努力。

張雙容等人也認同，提議先由廟方申請讓售，待變更地目為非公用後，經財政部核准移交國有財產署接管，便能以公地放領方式優先售予占用的廟方，不但廟方能取得完整產權，此案也能解除列管，達成雙贏。

(中國時報)