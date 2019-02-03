燈會被惡搞 潘恒旭嗆來高雄選
民進黨立委王定宇在臉書諷金銀河燈會的佛光山花燈區，讓他想到告別式。（柯宗緯翻攝）
高雄愛河燈會「金銀河」引發政治口水戰，桃園市議員王浩宇、立委王定宇在臉書唱衰，更PO市長韓國瑜變邪惡版「哈麥兩齒」及「全台首富」雕刻瓜花燈等惡搞照，就連前朝觀光局長曾姿雯也加入戰局。高市觀光局潘恒旭則以正面思考「話題度更勝台灣燈會」。
王浩宇PO出高雄燈會惡意P圖照，並狠酸「創意無限。看起來人潮應該會很多，高雄人真的可以發大財了。」此舉引發網友撻伐，怒轟「散播假新聞不是要關三天？」、「高雄人是惹到你了逆！」
王定宇也來湊一腳，臉書PO文「蓮花燈柱」照，寫道「2019金銀河燈會，可以直接用到中元普渡」、「韓國瑜的金銀河燈會美學，讓我感動到想『一鞠躬再鞠躬三鞠躬』」
潘恒旭怒斥「雙王」刷存在感，為選立委炒短線，一邊騙選民，一邊消費韓國瑜，行徑不容接受，乾脆來高雄選立委，會找對手來擊敗，嗆聲「新年忌造謠造口業，不然你立委選不上喔！」
另有網友發現「蓮花燈柱」會轉動，並搭配音樂惡搞後置影片。潘恒旭表示，星雲大師看在眼裡，佛光山也深感痛心，但會大團結全力以赴，將添加花藝設計，保證正式亮相令大家耳目一新。
曾姿雯也無端受波及，網友將愛河燈會的「帳」算在她頭上，她逼不得已在臉書還原執行細節，「別再把責任推給前朝了！」她受訪時強調並非攻擊，而是陳述事實。潘恒旭則回敬，不要「勞心勞力」指指點點，請下次來選高雄市長。
(中國時報)
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