鄭文燦要跑100間宮廟發福袋

2019年02月03日 04:10 中國時報 蔡依珍 、 陳育賢 ／綜合報導 ／綜合報導

桃園市長鄭文燦連假首日展開鐵人行程，清晨5點就開始到桃園各市場和交通樞紐慰問，並發送超萌的「諸事大吉」豬年福袋和特製紅包袋，除夕起7天更要連跑100間宮廟。新竹巿政府勞工處也趁著到移工宿舍訪視，贈送「恭禧發財」春聯、「撲滿豬」圓滿紅包，感受佳節氣氛。

桃園市長鄭文燦說，市府歷年發放新春福袋都別具巧思，不管是因應燈會的金猴獻桃燈籠福袋、以機場捷運通車為主題的桃園吉祥物ㄚ桃園哥福袋、或是去年的刮刮樂柴犬福袋，都造成轟動，今年推出超萌的「諸事大吉」CD新春福袋，裡頭小卡外型如CD，繪有7隻寫上TAOYUAN字母的小豬，代表歡迎大家「來ㄑ桃」，象徵財富及幸福，他還自創新春定番拜年拍照姿，比出豬鼻子應景，大家都笑開懷。

鄭文燦除了到市場拜年、也到交通樞紐慰問，感謝在運輸工作上堅守崗位、辛勤付出的同仁，他也提到，桃園機場捷運因應春節期間桃園機場出入境人潮，於2月1日至3日、2月9日至11日等6日，延長營運至凌晨1點。

新竹市約有1.6萬名外籍移工，勞工處長黃錦源在農曆年前代表市長林智堅至移工宿舍訪視，並致贈應景的春聯以及圓滿紅包。勞動部「衣啟飛翔」創客基地也共襄盛舉，讓外籍移工免費領取豬年設計春聯，春聯上印有「諸事大吉」吉祥話，都是創客基地創客們自行發想創意所設計，要讓民眾開心迎接豬年。

(中國時報)