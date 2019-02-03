2019年02月03日 04:10 中國時報 廖志晃 ／南投報導 ／南投報導

2019南投燈會主燈「福嘟嘟」及浪漫情人橋，2日晚間由南投縣長林明溱點燈；今年南投燈會共有「光毯大地」等20個主題燈區，結合水陸空煙火、水舞、沙雕、花海、展覽及銅梁火龍等特別節目！林明溱表示，歡迎大家到南投旅遊，晚上遊燈河。

浪漫情人橋昨晚進行首場煙火秀及水舞秀，以水火共舞，磅礡震撼！煙火秀將施放12天，從開幕到大年初六，及2月15、16日及閉幕（24日）。

縣府觀光處長王源鍾表示，今年南投燈區最大的亮點是光毯大地燈區，其中，光毯古堡呈現浪漫氣氛和童話色彩，不斷變化的燈光更顯繽紛，在2月9、16、23及24日，從晚間7時到9時，每逢整點推出機器人見面秀。

主燈旁的會展中心內，有南投縣中小學生製作的紙雕豬、藏傳佛教喇嘛製作的酥油花、來自「江南第一燈市」浙江海寧的龍燈及船燈、及可體驗虛擬實境的昆蟲VR展。還有陝西腰鼓、銅梁火龍，七彩雲南、詩畫浙江燈彩藝術表演等，將從2月13日起陸續登場。

另外，九族文化村櫻花祭2日登場，今年園區打造「日本街」，遊客可以穿上日式浴衣觀賞櫻花，逛櫻花市集、搭人力拉車和觀賞太鼓街舞表演等，體驗東洋風情，還可搶先體驗最新的遊樂設施「西班牙海岸」。

(中國時報)