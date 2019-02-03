南投燈會
2019南投燈會主燈「福嘟嘟」及浪漫情人橋，2日晚間由南投縣長林明溱點燈；今年南投燈會共有「光毯大地」等20個主題燈區，結合水陸空煙火、水舞、沙雕、花海、展覽及銅梁火龍等特別節目！林明溱表示，歡迎大家到南投旅遊，晚上遊燈河。
浪漫情人橋昨晚進行首場煙火秀及水舞秀，以水火共舞，磅礡震撼！煙火秀將施放12天，從開幕到大年初六，及2月15、16日及閉幕（24日）。
縣府觀光處長王源鍾表示，今年南投燈區最大的亮點是光毯大地燈區，其中，光毯古堡呈現浪漫氣氛和童話色彩，不斷變化的燈光更顯繽紛，在2月9、16、23及24日，從晚間7時到9時，每逢整點推出機器人見面秀。
主燈旁的會展中心內，有南投縣中小學生製作的紙雕豬、藏傳佛教喇嘛製作的酥油花、來自「江南第一燈市」浙江海寧的龍燈及船燈、及可體驗虛擬實境的昆蟲VR展。還有陝西腰鼓、銅梁火龍，七彩雲南、詩畫浙江燈彩藝術表演等，將從2月13日起陸續登場。
另外，九族文化村櫻花祭2日登場，今年園區打造「日本街」，遊客可以穿上日式浴衣觀賞櫻花，逛櫻花市集、搭人力拉車和觀賞太鼓街舞表演等，體驗東洋風情，還可搶先體驗最新的遊樂設施「西班牙海岸」。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。