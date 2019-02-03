春仔花玩創意 秀出好福氣
「雲林縣春仔花文化發展協會」結合傳統與創新，2日在北港文化中心舉行「傳統工藝Showing春仔花」聯展，加入不一樣的巧思與設計，讓台灣傳統春仔花增添實用性與現代感，充滿喜氣的各種春仔花創作也希望為民眾帶來新春好福氣。
「傳統工藝Showing春仔花」聯展共展出「雲林縣春仔花文化發展協會」20餘名會員上百件作品，2日開幕茶會由縣長張麗善、文化處長陳璧君、協會理事長黃瓊儀等人共同主持，即日起展至20日，每周一、除夕至初三休館停展。
張麗善表示，源自大陸廈門的春花又稱為春仔花，是台灣早期女紅之一，一根鐵絲、幾縷繡線，在紙片上環繞出一絲絲的美好祝福，常見於年節喜慶、祭拜活動與婚禮上，每款春仔花都有其代表意義，例如新娘配戴石榴象徵多子多福。
陳璧君說，春仔花運用剪、纏、挑、壓、疊等技巧，製作出純手感春仔花飾品，只要掌握纏繞技巧與零件製做，便可創作出多元豐富的春仔花，此次展出的作品結合傳統與創新，包括全套嫁娶春仔花、春仔花立體畫、春仔花小飾物，充滿新春喜氣。
黃瓊儀說，她8年前開始接觸春仔花，發現春仔花不僅是傳統工藝，更是一種人文傳承，例如官帽與菊花造型的春仔花象徵登科中舉、龜鹿代表長壽、百合花為百年好合，早年新春期間大家都會配戴春仔花添喜氣，希望藉由此次聯展，讓民眾對春仔花文化有更深刻的認識。
(中國時報)
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