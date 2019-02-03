逛完屏東熱博 別忘敷片面膜

2019年02月03日 04:10 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

「逛完屏東熱博，回家前來敷片面膜吧！」屏東農村再生社區與大仁科技大學合作，在熱博園區內推出「庄頭美容院」，推廣農村社區利用當地農漁特產製成的面膜，讓逛完熱博，被屏東熱情太陽曬黑的民眾敷面膜，滋潤肌膚並體驗農村軟實力。

由屏東縣農村再生專案推動辦公室輔導，包括枋寮新龍、萬丹興全、九如昌榮及後庄、鹽埔新圍、萬巒鄉泗溝6個社區，運用生物科技將村內生產的龍膽石斑、米糠、絲瓜、小黃瓜、野薑花、可可等農特產品製作為面膜，推動地方創生，為農村產業創造出更多新價值。

為了推廣面膜，在農村再生區內設立「庄頭美容院」，2日舉辦記者會，縣府祕書長邱黃肇崇化身一日美容師，城鄉發展處長李怡德、農業處長黃國榮擔任模特兒，在大仁科大時尚美容應用系老師郭瑞淑指導下，體驗農村特製的面膜。

枋寮新龍社區的龍膽石斑面膜，以龍膽石斑魚鱗萃取菁華製成，能讓皮膚Q彈白嫩，推出2年來口碑非常好；九如昌榮社區近年大推阿嬤的化妝水－絲瓜露，並推出絲瓜面膜，和絲瓜露一樣好用；鹽埔新圍社區利用野薑花、玫瑰花製成純露，還有野薑花面膜，帶著花香讓人心曠神怡。

李怡德表示，歡迎大家到熱博走春，也要到「庄頭美容院」讓自己在新的一年更美麗；未來會輔導各社區面膜以共同品牌進入市場，展現屏東農業的軟實力。

(中國時報)