逛完屏東熱博 別忘敷片面膜
「逛完屏東熱博，回家前來敷片面膜吧！」屏東農村再生社區與大仁科技大學合作，在熱博園區內推出「庄頭美容院」，推廣農村社區利用當地農漁特產製成的面膜，讓逛完熱博，被屏東熱情太陽曬黑的民眾敷面膜，滋潤肌膚並體驗農村軟實力。
由屏東縣農村再生專案推動辦公室輔導，包括枋寮新龍、萬丹興全、九如昌榮及後庄、鹽埔新圍、萬巒鄉泗溝6個社區，運用生物科技將村內生產的龍膽石斑、米糠、絲瓜、小黃瓜、野薑花、可可等農特產品製作為面膜，推動地方創生，為農村產業創造出更多新價值。
為了推廣面膜，在農村再生區內設立「庄頭美容院」，2日舉辦記者會，縣府祕書長邱黃肇崇化身一日美容師，城鄉發展處長李怡德、農業處長黃國榮擔任模特兒，在大仁科大時尚美容應用系老師郭瑞淑指導下，體驗農村特製的面膜。
枋寮新龍社區的龍膽石斑面膜，以龍膽石斑魚鱗萃取菁華製成，能讓皮膚Q彈白嫩，推出2年來口碑非常好；九如昌榮社區近年大推阿嬤的化妝水－絲瓜露，並推出絲瓜面膜，和絲瓜露一樣好用；鹽埔新圍社區利用野薑花、玫瑰花製成純露，還有野薑花面膜，帶著花香讓人心曠神怡。
李怡德表示，歡迎大家到熱博走春，也要到「庄頭美容院」讓自己在新的一年更美麗；未來會輔導各社區面膜以共同品牌進入市場，展現屏東農業的軟實力。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。