雪隧蘇花改 估初一現車潮

2019年02月03日 04:10 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

春節連假第一天，各主要道路逐漸湧現返鄉車潮，由於連假長達9天，加上除夕是連假的第3天，返鄉車潮分散，雪山隧道及蘇花改蘇澳至東澳段車流量雖較平日多，但未出現嚴重壅塞，整體交通順暢，預料初一將有出遊車潮。

四區工程處交通管理中心主任陳國正表示，蘇花改2日從上午5時開始出現較多車流，但維持在每小時約800輛次，未超過流量設計的飽和上限，同時也沒持續太久，上午8時過後車流量明顯降了下來，交通狀況相當不錯。

在國道五號、雪山隧道部分也與蘇花改狀況差不多，坪林行控中心副主任藍如萍指出，國道5號（包含雪隧）昨交通狀況相當良好，全線都能保持在時速60公里以上，沒有出現塞車現象，但預期初一會有出遊車潮，國五南下車道初一至初三，每天上午7時至12時都會實施高乘載管制。

藍如萍提醒，雖然假期剛開始交通狀況相當理想，在收假時就很難說，因為用路人可能會較集中，因此國道五號在初三至初六這4天，每天下午2時至晚間9時，將實施北上車道高乘載管制。

(中國時報)