龍潭魯冰花季 提前登場
桃園花季受到暖冬影響，龍潭魯冰花提早盛開，桃園市政府為了搭上過年走春人潮，宣布2019戀戀魯冰花季提前在2月9日至2月24日於龍潭大北坑、三水及三和社區登場，想要賞花的民眾農曆年間就能前往賞花，把握盛開花況。
桃園市政府今年是第2年舉辦戀戀魯冰花活動，創全國之最種植近20公頃的魯冰花，花色包括黃、白和藍，民眾到龍潭走春時，千萬別錯過龍潭限定的魯冰花海。
桃園市政府農業局專門委員劉秀卿表示，由於受到暖冬影響，龍潭大北坑茶園的魯冰花已經提前盛開，比起去年3月才開花，提早了近1個月，因應目前花況正好，2019戀戀魯冰花季提前在2月9日開跑，龍潭大北坑、三水及三和社區都能看到黃澄澄的花海。
劉秀卿表示，2019戀戀魯冰花的活動日訂於2月16日、17日、23日及24日，期間將提供接駁車服務、舞台表演、農創市集、農事體驗活動、手作DIY等活動，其餘時段遊客皆可自行驅車前往賞花，農事體驗的部分則從2月4日開始接受預約報名。民眾至大北坑、三和、三水賞花時，可開至三水水土保持戶外教室停車場、和窯文創園區或三水社區活動中心停放車輛。
(中國時報)
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