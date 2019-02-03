建國科大 雙喜臨門
建國科技大學1日舉行「建國第二大景點、產官學三力傑出表揚園區」開幕啟用暨新任校長江金山博士就職典禮，嘉賓雲集，董事長吳聯星以喜氣洋洋的心情迎接學校栽培產生的新校長；江金山表示，一棒接一棒，將讓建國科大的品牌，更加發光、發熱。
建國科大「第二大景點、產官學三力傑出表揚園區」位於設計學院入口，大榕樹下豎立「傑出大學」紀念景石。右側裝置知名藝術家王秀杞創作的關公銅像，傳遞「愛與正義」一夫當關的精神。
吳聯星致詞指出，「傑出大學」地標位於園區中心，鳥瞰百米大道，遙望學校行政大樓，凸顯董事會的作為與展望，期盼以邁向傑出大學為辦學目標。
新任校長江金山就職典禮上冠蓋雲集，江金山是美國佛羅里達國際大學教育研究所博士，在建國科大服務25年，先後擔任教授、進修部主任、學務長、副校長、講座教授兼三力發展部總執行長，教學、行政事務都瞭若指掌。
江金山指出，在歷任校長與全體同仁努力下，已奠定很優質的基礎，他與全體新經營團隊共同迎向新挑戰，面對子化衝擊、新高尖端科技的洪流，將加強產業連結，培養人才，厚植學生實務能力，讓學生畢業即就業。
江金山表示，面對全球化競爭，已建構國際化校園環境，將持續爭取各國學生，並鼓勵學生前往海外兄弟院校就讀、赴海外實習，厚植國際競爭力。
(中國時報)
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