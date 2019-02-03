嘉市榕樹喜迎春 頂西瓜皮亮相
嘉義市中央噴水池旁的林森路、博愛路口，近來出現幾棵修剪成「西瓜皮」的榕樹，可愛討喜的外型，讓民眾忍不住多看幾眼，嘉義市環境保護局表示，這幾棵樹由資深清潔隊員修剪，雖然榕樹修剪費時，但有助於美化市容，清潔隊員都引以為傲。
在中央噴水池旁的榕樹已種植數十年，圓周直徑約5公尺，覆蓋樹高約4公尺，環保局表示，每年修剪3至4次，每次修剪的時候，都有市民好奇詢問如何能修剪成這麼大的造型，還曾有人想高薪聘請清潔隊員，學習修剪技巧。
環保局長蕭令宜說，修剪榕樹必須以高空作業車架高，多由經驗老到的清潔隊員修剪，「眼到手到心也要到」，要依不同角度修剪，並不時遠觀、近看避免偏失，剛修剪完的榕樹可從旁透視內部枝芽，上面薄葉覆蓋，得有一定功力才做得到。
蕭令宜表示，除噴水池旁的榕樹，林森路及博愛路段整排榕樹也修剪成同樣造型，其中林森路段榕樹緊鄰阿里山鐵道車庫園區，與沿途浮雕牆面相互襯托，能獲得民眾一致讚賞，清潔隊員都引以為傲。
(中國時報)
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