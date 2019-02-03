韓國瑜選總統 周錫瑋表支持
中國時報
地方中心／綜合報導
國民黨青壯派近來力拱聲勢最強的高雄市長韓國瑜參選總統，前台北縣長周錫瑋2日表示支持，他認為適不適合是選民和人民決定；表態參選總統的前新北市長朱立倫說，國民黨要勝選，一定要推出能勝選的候選人；被視為2020大選熱門人選的台北市長柯文哲也認同韓是2020最強人選。
韓國瑜昨走訪高雄市多間廟宇發送紅包，抵達大樹鳳山寺時，廟方主委陳武雄起鬨祝韓「步步高升」，群眾則高喊「總統好！」韓國瑜連忙笑說：「不要再升了！」對於連日來所到之處不時有民眾高喊「韓總統」，韓國瑜表示，「除了頭暈，還有頭昏」、「過年就好好過年，不要胡思亂想」。
韓國瑜說，讓高雄經濟起來最重要，高雄這鍋水已經煮開了，到處冒氣泡，人已經開始大量進來，現在市民的歡笑愈來愈多，他一心一意就想把高雄經濟衝起來。他強調說：「你的心思是在人民，還是在權力，台灣老百姓現在愈來愈聰明了！」
對於黨內近來有人盼韓國瑜扮演后羿射日參選總統，周錫瑋表示，「我支持啊，也支持有更多人出來參選總統，給人民多一點選擇，這是國民黨民主最好的表現」；他說，人選適不適合是選民和人民決定，外界先不要量身訂做一個標準，國民黨一定要推出人民要的人，才能贏得總統大選。
朱立倫昨前往桃竹苗發放紅包拜年時受訪表示，2020國民黨要勝選，就一定要推出能勝選的候選人。朱立倫強調，不會視韓國瑜為威脅，也稱讚韓國瑜是非常優秀的黨內同志。柯文哲則表示，韓國瑜目前看起來是最強人選，不過離投票日還有12個月，坦白講這就是一個問題。至於是否認為韓國瑜能夠剋住他？柯文哲僅說，一切都在變化，還是那句，把每天該做的事做好就好。
(中國時報)
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