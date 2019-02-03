春節查緝不停歇 逮豆干廠排汙

2019年02月03日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

春節查緝不停歇！新北市環保局接獲民眾報案土城柑林埤溝被染成乳白色，雖查緝人員趕到現場水已呈透明，但仍不死心沿溝渠往上游找尋，果真查獲石門路新設豆干製造廠將清洗器具汙水排出，當場依《水汙法》告發，最高可處300萬元罰鍰。

農曆春節連假展開，不少不肖業者趁機偷排廢水，以為能夠躲避查緝，新北市環保局年假期間照三班輪值。前天下午4時許，環保局接獲民眾通報土城柑林埤溝被染成乳白，稽查員接獲通報趕赴現場，但當下水色已呈清澈，初步檢驗水質沒有汙染或急毒性重金屬物質反應，查緝困難。

環保局強調，環境保護沒有假期，春節前已發生多起汙染環境事件，在稽查人員追查下都順利偵破，依法嚴懲，民眾若發現汙染事件，可立即透過1999市政服務專線通報。

(中國時報)