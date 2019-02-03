媽媽市長 年貨大街發紅包
過年期間暢遊麗寶樂園，有機會拿到裝有1元發財金的小豬撲滿喔！（陳淑娥攝）
台中市長盧秀燕2日到天津年貨大街發送1688份裝有10元硬幣的「年貨大街」紅包，吸引人龍排隊，拿到「媽媽市長」親發的新春紅包，喜呼「好運一整年！」。麗寶樂園在過年期間除限量發送小豬撲滿外，並以888隻小豬撲滿打造「2019新春許願牆」，讓民眾許下新年希望。
天津年貨大街擠滿採購年貨人潮，民眾爭相與盧秀燕合影。盧秀燕說，天津商圈成立17年，不僅服飾新潮、多樣化，還有各國特色美食店家，尤其春節期間約300多攤年貨攤商齊聚，歡迎大家來天津年貨大街買年貨、吃美食。
麗寶樂園副總王永豪表示，為響應台中花博，9天連假祭出免費優惠！12歲以下兒童只要出示有照證件，由1名陪同成人現場購買全票，就能免費玩遊樂園。度假區消費滿百，還能享天空之夢摩天輪半價175元優惠，初一至初六間，每日都有賀歲煙火秀，用火樹銀花迎新春。
麗寶樂園指出，即日起至3月3日止，民眾只要在度假區內，當日消費滿3000元，還可抽汽車、福容大飯店無敵住宿券等好禮。
老五老基金會2日在小年夜前夕，號召全台900名志工及160台汽車，將新鮮現做、熱呼呼的年菜送給1500名長輩。老五老北屯服務中心與餐廳合作的年菜出爐，送餐志工及愛心大使協助打菜包裝，年菜車隊歡樂出發，讓長輩享用熱騰騰的年菜。
(中國時報)
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