慶安宮發歲錢 金豬元寶討吉利
台南市善化慶安宮今年推出豬年媽祖歲錢，裝歲錢的福袋圖案結合12生肖和吉祥語，受許多民眾喜愛，廟方將在大年初一當天發放限量2200份媽祖歲錢，免費贈給需要民眾，保庇信眾發大財。
慶安宮擁有300多年歷史，是善化區人文信仰中心，每年農曆春節會發放媽祖歲錢，福袋中裝有10元，信眾索取媽祖歲錢帶回家，既可保平安，也有求財功能。
善化慶安宮總幹事魏素珍表示，從2012年龍年開始，媽祖娘娘指示，裝歲錢的福袋上面要有12生肖圖案，自此每年推出的歲錢福袋上都印有該年生肖圖案及吉祥語，頗受信眾喜愛，過年期間都超過千人排隊索取媽祖歲錢。
魏素珍表示，每年媽祖歲錢福袋製作無論顏色、圖案甚至吉祥語，都經由擲筊向媽祖娘娘請示，依照指示決定該年歲錢福袋款式，例如有1年的歲錢福袋就使用竹子圖案，吉祥語為「厚德載物」，媽祖娘娘希望藉由吉祥語勉勵信眾修行積德。
魏素珍說，今年經由媽祖娘娘指示特別推出「金豬招財」歲錢福袋，福袋上印有金豬和元寶圖案，將在大年初一上午9時發放，限量2200份提供信眾索取，當天另提供500份金豬提燈，結合擲陀螺遊戲，打中陀螺的信眾就將金豬提燈帶回家。
魏素珍說，民眾拿到媽祖歲錢，可將它放入錢包中或家裡放置財物之處，具有錢母招財功用。
(中國時報)
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