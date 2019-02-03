最美麗觀光島嶼 竟成流浪狗煉獄
東部最美麗觀光島嶼綠島驚傳毒狗案件，黃姓鄉民指出南寮這幾天有人毒狗，自己親手埋了1隻，然後在港口也有3隻，甚至中寮那邊也有幾隻，毒狗地點遍布整個綠島，約有10隻狗死亡，綠島分駐所代理所長林顯宗表示，目前已主動派員協助調查並通報動物防疫所處理，也呼籲民眾切勿毒狗。
黃姓鄉民在「就是愛綠島」粉絲專頁中貼文表示，全台灣會用毒撲殺狗而若無其事的地方，唯有綠島，今早南寮港—排狗屍，引起網友群情激憤，痛斥毒狗民眾沒良心。
有網友表示，自己的狗狗也被毒死了，看到狗狗哭到斷氣真的很捨不得。另外一位網友則說，怪不得今天都沒看到那群小狗，早上還在想那群小狗怎沒如往常般來討吃的，原來是被毒殺了，怎可那麼殘忍！ 綠島駐所代理所長林顯宗表示，已主動派員協助調查並通報動物防疫所處理，另毒殺流浪動物，觸犯動物保護法，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上200萬元以下罰金。
台東縣動物防疫所長黎煥棠表示，由於綠島沒有設置獸醫師，只要接到動保人士通知就會前往進行節育，去年一共去了兩次，結紮了100多隻狗狗，期望透過節育手段來減低流浪狗數量，也呼籲民眾切勿毒狗，飼養的寵物也請勿任意丟棄，愛牠就別棄養牠。
(中國時報)
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