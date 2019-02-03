茄冬溪成功橋 即起開放通車

2019年02月03日 04:10 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

八德區茄冬溪原本排洪狀況不佳，為了增加流量，桃園市新建工程處施做「八德區成功橋改建工程」，因提早完成，成功橋即日起開放通車，其餘如橋台旁擋土牆、高明派出所旁人行道、茄苳消防分隊地坪等，預計4月完工。

新工處表示，茄冬溪是南崁溪的主要支流，遇到大豪雨就容易淹水，原本成功橋是鋼筋混凝土，去年1月開工，改建成鋼構橋體，並抬高橋底，從116.67公尺抬高至117.27公尺，橋也從長16.7公尺、寬6.5公尺，拓寬到長30公尺、寬8公尺，並採用雙線單車道、單側設置人行道的設計，更把原先2跨立墩於溪中的設計，改為單跨無立墩，以方便排洪。

新工處表示，因提早完成工項，成功橋先行開放通車，方便民眾通行，後續包括橋台旁擋土牆、高明派出所旁人行道、茄苳消防分隊地坪等，並同步拓寬橋梁前後長約105公尺的成功路，以及鄰近長約33公尺的茄苳路，預計今年4月初全部完工。

新工處指出，成功橋包含周邊改善，整體工程經費約5220萬元，未來除了茄冬溪不再淹水，也能一併改善三叉路口交通壅塞狀況。

(中國時報)