查緝台中港區汙染源 5廠商違規

2019年02月03日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中市政府稽查不法空汙排放，台中港區大型固定汙染源排放總量占港區列管事業71％，針對港區內大型汙染源進行聯合稽查，首波行動查獲違反《空汙法》等規定廠家共5家，告發處分60多萬元。台中市長盧秀燕強調，治理空汙擺第一，依「先公後私、嚴格管制、提前預警」3原則改善空品。

台中市環保局長吳志超表示，台中港區汙染源專案稽查，進行管道、水質及廢棄物採樣檢測、空氣品質連線監控作業，配置2部空品監測車於港區，執行24小時監控空氣品質作業，監控異常時，立即前往稽查。

環保局稽查港區大型汙染源，同步於港區內機動性汙染巡查，查獲違規的5家廠商為原物料使用超量、產生粒狀物逸散及廢棄物未妥善存放等汙染，依違反《空氣汙染防制法》及《廢棄物清理法》告發，並限期改善。

此次查獲違規廠商，部分業者近5年來有多次環保違規紀錄，這次仍遭查獲違規，環保局將加強深度稽查頻率，要求業者提出改善計畫。吳志超表示，台中港區是中市汙染管制重點區域，聯合大執法還將擴展至其他重點區域。

(中國時報)