武德宮送錢母 金閃閃一整年
雲林北港鎮武德宮財神廟每年發放錢母小紅包幫助信眾求財，今年擴大舉辦準備15萬份錢母，大年初一開始發送，大年初四接財神加碼300個純金紀念幣，價值超過40萬元，讓信眾金光閃閃一整年。
北港武德宮從地上1只香爐拜起，短短數十年間神跡顯赫，發展成占地5000坪的巍峨廟宇，至今分靈神尊逾6000尊，不僅遍布全台，更遠傳澳洲、馬來西亞等地，崛起之快傳為地方佳話。
武德宮主委林安樂表示，新春假期武德宮舉辦一連串活動，2日地藏王菩薩安座大典由第65代天師張意將主法，4日除夕晚會後深夜11時開始發放錢母小紅包；5日大年初一清晨5時開廟門，武財神降駕揮鸞，現場發放小紅包。
8日大年初四接財神，深夜11時15分恭迎列位眾神回駕，鸞啟新春發放小紅包，其中包含300個純金紀念幣，總價值超過40萬元，同時舉辦接財神攝影比賽，總獎金達18萬元，邀請喜愛攝影的民眾共襄盛舉。
林安樂說，武德宮今年新春推出多款商品，包括招財元寶泡茶器、葫蘆造型手機與名片座、寶寶禮盒、黑虎布偶、旺財磚鳳梨酥、財神一卡通等，不僅實用，更帶有喜氣。
武德宮另結合文創產業推動新廟口文化，利用廟旁空地打造「開市大集」文創市集，每星期假日開市，除夕至初六新春賀歲不休市，陪民眾度過充滿財氣與文化氣息的金豬年。
(中國時報)
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