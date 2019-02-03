高雄腸病毒重症 女童住院11天
高市爆發今年首例腸病毒併發重症病例，家住鼓山1歲9個月女童，1月16日出現發燒、隔日口腔潰瘍及四肢出水泡疹，確診腸病毒，20日住進醫院，一度通報急性無力肢體麻痺及未知感染源腦炎，住院整整11天才康復出院，疾管署前日證實為腸病毒71型合併重症。
疾管處長潘炤穎指出，今年截至目前，全國計累積3例腸病毒感染併發重症確診個案，高雄為1例。這名女童發病前3天，哥哥也被診斷出腸病毒，當時只出現嘴破，家長不以為意，不排除女童是被哥哥病毒交叉感染所致。
潘炤穎說，高雄市腸病毒健保門診及急診資料就診人次616人次，雖未達流行預警值，但腸病毒71型已超過5年未有大規模流行，易感宿主近幾年來持續累積，顯見流行風險仍無法完全消除。
衛生局提醒，春節連假期間，居家旅遊、拜訪親友與聚會活動與人互動之機會頻率增加，基於腸病毒傳染力強，籲家長自外出返家務必做好洗手、洗臉、更衣，防範腸病毒進家門。
5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，衛生局呼籲家中嬰幼兒若經醫師診斷感染腸病毒時，應避免與其他孩童接觸，以降低交叉感染之機會，並盡速至高雄榮總、高雄長庚、高醫、義大醫院、高雄市立聯合醫院、高雄市立小港醫院等6家責任醫院治療。
(中國時報)
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