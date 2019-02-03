過年遊馬祖 五島美景驚奇
春節旅遊首選馬祖！連江縣四鄉五島充滿各式驚奇，大坵梅花鹿、莒光方塊海、東引百年燈塔，還有被CNN選為世界15大自然奇景「藍眼淚」，不用出國就可體會電影奇景，另外，還有香醇濃厚的馬祖老酒、高粱酒，更是年節送禮首選。
馬祖分為南竿、北竿、東引、莒光等4鄉，4鄉各有不同特色，其中北竿鄉芹壁號稱「馬祖地中海」，舊名「鏡港」、「鏡澳」，是馬祖閩東建築最具代表性的聚落保存極為完整，深受國內外建築、文化和藝術界的青睞。
大坵是一座位於北竿島北方的無人小島，隨處可見豐富動植物生態及海蝕地形、梅花鹿群。東引有「國之北疆」之稱，歷經長期海水拍打侵蝕而形成獨特海蝕洞、一線天等壯觀地形，還有三級古蹟東引燈塔。
莒光分東莒、西莒兩島，島上有二級古蹟東犬燈塔、三級古蹟大埔石刻及傳統閩東聚落，福正沙灘、神祕小海灣、魚路古道、熾坪隴考古遺址都值得探訪，最特殊還有媲美法國的「方塊海」。
另外，南竿的「馬祖藍眼淚生態館」，除了靜態馬祖生態介紹外，更運用4D環繞虛擬實境，讓遊客身歷其境，不受季節天候限制，都能看見馬祖藍眼淚。
(中國時報)
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