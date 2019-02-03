克服緊張發抖 莊佩蓉奪冠
全國專業英文詞彙與聽力能力比賽揭曉，基隆市二信高中應用外語科成績亮麗，包辦個人組前3名，分別是就讀2年級的莊佩蓉、楊淙竣及涂可諭。從3萬人當中奪冠的莊佩蓉雖然在比賽過程中太緊張，從頭到尾一直「發抖」，但仍然堅持告訴自己「一定可以」，最終克服心理障礙，勇奪滿分殊榮。
這場全國專業英文詞彙與聽力能力競賽，由國立台灣師範大學及美國GLAD全球學習與測評發展中心主辦，共有3萬人參加，二信則包辦個人組前3名，莊佩蓉及楊淙竣都拿到600滿分，莊佩蓉因比楊淙竣提早1分鐘完成所有考題勇奪冠軍，楊淙竣則獲得亞軍，涂可諭以599分獲得季軍。
「坐在旁邊的就是同校同學，以前練習都輸給他們，所以決賽特別緊張！」莊佩蓉表示，現場用電腦線上作答，不但比實力還要比速度，楊淙竣及涂可諭打字速度都很快，讓她很緊張，比賽全程身體都在顫抖，最後得知自己拿到冠軍時，當下還不敢置信。
莊佩蓉說，她家中獨女，小時候因為爸爸喜歡在開車時聽英文歌，久而久之就愛上英文，也因此在二信國中部畢業後，決定直升高中部應用外語科，希望未來有更多機會選擇喜歡的大學，往喜歡的路邁進。
(中國時報)
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