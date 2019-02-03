聯新挺菁英 運動員最強醫靠

2019年02月03日 04:10 中國時報 黃邱倫 ／綜合報導 ／綜合報導

10米氣步槍混合團體賽選手呂紹全。（新華社）

聯新醫療集團照顧璞園籃球隊健康管理。（林頌凱醫師提供）

2018亞運跆拳道對打賽，中華隊女將蘇柏亞首獲金牌。（本報資料照片）

運動員照護計畫比較

聯新醫療集團是國內第一家同時照顧兩支職業球隊的專業團隊，尤其是2011年起幫助Lamigo桃猿隊在7年內勇奪5座中華職棒總冠軍，去年10月又接手SBL璞園籃球隊的健康管理，這次菁英運動員贊助計畫，將擴大發揮照顧運動員的豐富經驗，結合最多國家隊醫的聯新運動醫學中心團隊，以及先進的儀器設備與技術，幫助台灣選手在國際賽事締造亮眼成績。

分級醫護 選手無後顧之憂

聯新運動醫學中心主任林頌凱表示，運動員比起一般醫療更講求時效，需要在最短時間完成檢查與治療，讓選手趕快回到場上。原本一般動輒需等候數週或數月才排得到的電腦斷層、核磁共振等精密高端檢查，透過專屬綠色醫療通道，可以在24小時內完成檢測，迅速掌握受傷狀況，讓治療更精準有效率。高規格的個人尊爵病房，提供運動員住院治療期間休息靜養，縮短治療及恢復時程。

預防勝治療 傳達正確觀念

聯新醫療集團總執行長張煥禎說，聯新運動醫學中心目前有8位曾擔任過國家代表隊的隊醫，整個規模分成四個層級，分別是職業選手，亞奧運選手，大專甲級選手，國高中選手，然後才是一般愛好運動的民眾。職業方面是桃猿棒球隊與璞園籃球隊，亞奧運方面每周一次在國訓中心看診，大專甲級則是國立體育大學建教合作，國高中配合桃園體育局專案走入偏鄉學校照顧小朋友。

林頌凱表示，預防重於治療，運動健康管理更該優於運動傷害防護，提供選手正確觀念，不要忽視小傷，別等到傷勢擴大就來不及了。時間是受傷後運動員的最大敵人，不只是折磨自己，家人，教練和全隊，更有可能傷害到國人和國家。

張煥禎強調，聯新是全台灣目前唯一以運動醫學專業團隊在照顧職業球隊。7年來做出的努力與貢獻有目共睹，同時也改變了國內運動醫療的環境，第一是讓更多醫師踏入運動醫學這個領域，第二是讓運動醫學成為主流科系，第三是讓民眾改變觀念，不再是以往的單一骨科或是運動防護，其實運動醫學包含了很廣，除了骨科和運動防護外，還要有婦科、心理科學等，有好的健康管理才能有效免除運動傷害所帶來的煩擾。

(中國時報)