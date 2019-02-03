卡達扮后羿射日 奪亞洲盃首冠

2019年02月03日 04:10 中國時報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

卡達的蘇丹裔前鋒阿里（左二）以倒掛金鉤率先踢開日本大門。（法新社）

儘管兩名主將在決賽前遭質疑資格問題，比賽過程中也出現手球爭議，準備主辦下屆世足賽的卡達靠上半場兩記「世界波」奠定勝基，仍以3比1粉碎日本「王座奪還」的美夢，隊史第一次舉起亞洲盃冠軍。

卡達終結日本過去在決賽的全勝紀錄，成為歷來第9個贏得亞洲盃的國家，全勝封王更是1976年以來的第一次。原籍蘇丹的前鋒阿里在決賽以「倒掛金鉤」助卡達先馳得點，本屆攻入9球創亞洲盃紀錄，也抱走金靴與MVP兩項大獎。

卡達這次稱霸亞洲並不僥倖，而是15年投資耕耘的結果。2004年，熱愛足球的卡達親王賈希姆大力推動，由國家砸下13億美元，於杜哈打造名為阿斯拜爾（ASPIRE）的體育菁英培訓學校，最終成為孕育出亞洲盃冠軍的搖籃。

阿斯拜爾擁有頂尖硬體，今年1月包括德甲拜仁慕尼黑、法甲巴黎聖日耳曼等足球豪門都到此冬訓，但成功之道絕不只是軟體。卡達人口中僅30萬人為土生土長，所幸有石油資源，外勞眾多，在這裡生下的小孩，就成為卡達體育的人才庫，由球探發掘到阿斯拜爾，接受歐洲著名教練的訓練。

這次帶領卡達奪冠的西班牙籍教頭桑契斯，就來自巴塞隆納著名的拉瑪西亞青訓學校，從2006年來到阿斯拜爾，培育好手並從各級梯隊一路帶到成年國家隊，終於一舉奪冠。

然而，即便發掘出未來國腳，欠缺合適的比賽來提升強度，也是原本的障礙。對此，阿斯拜爾啟動了到非洲覓才的計畫，動用6000人在7個國家尋找13歲的足球新星，提供獎學金邀他們到阿斯拜爾受訓。

透過這個「足球夢想計畫」，卡達不但替他們的代表隊找到陪練的「靶子隊」，也替該國職業足球建立人才庫。尤有甚者，此舉幫助了非洲貧窮子弟靠足球獲得受教育的脫貧機會，讓當時的國際足總主席布萊特極為讚賞，也是後來卡達拿到2022世足賽主辦權的原因之一。

(中國時報)