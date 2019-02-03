體壇好手當活招牌 創雙贏布局
國內大型醫院提出照護計畫力挺運動選手，始自2014年長庚醫院，輔大醫院成立後於2017年底跟進，如今又加入聯新醫療集團。其實照顧好運動員的身體、讓他們在國際舞台為國爭光，對醫院而言就是最棒的廣告，也是雙贏布局。
現代人愈來愈有養生觀念，希望透過運動維持健康身體，也不可避免得面對可能的運動傷害。而在高齡化社會，復健也是高齡人口維持生活品質的必須。對醫院來說，爭取這方面的市場，沒有比運動員更好的廣告。
運動員要在超高強度下競爭，受傷的嚴重程度遠高於一般人。不論是預防或治療，若能把運動員搞定，絕對足以證明其醫術高超，而且用這種方式打廣告，幫助運動員為國爭光，也是回饋社會的具體行動。
國內邁出第一步的醫療院所是長庚，於2014年啟動「運動醫學整合照護計畫」支持羽球戴資穎、網球盧彥勳與詹詠然、詹皓晴姊妹等好手，除了提供醫療服務還派遣防護員隨行比賽。後來小戴一路坐上世界球后，詹家姊妹世界排名高居前4，年逾30的盧彥勳曾盤據「亞洲一哥」，可謂成效卓著。
2016年里約奧運後，長庚也調整支持運動員的方式，把觸角伸向潛力新秀與運動團隊，2017年輔大醫院成立，也力挺就讀該校的「舉重女神」郭婞淳、亞洲標槍紀錄保持人鄭兆村，主打其運動醫學中心。
其實郭婞淳原本是長庚團隊在挺，後來成了輔大團隊的看板，但當時長庚照護計畫的總召集人林瀛洲就說：「有更多人願意一起來照顧我們的選手，這是好事！」2017年台北世大運的中華代表團，9名隊醫含長庚6人、輔大2人，協助我國締造隊史最佳26金成績，就是最好的例子。
(中國時報)
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