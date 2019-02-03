一搏東奧勳章 贊助計畫啟航

2019年02月03日 04:10 中國時報 黃邱倫 ／綜合報導 ／綜合報導

聯新國際醫療集團推出「菁英運動員贊助計畫」，提供4年2400萬元的資源照顧包含亞運金牌跆拳蘇柏亞、射擊呂紹全、田徑陳奎儒、輕艇段彥宇、跆拳陳湘婷、射擊林怡君、射箭林明靜與陳怡瑄、滑輪溜冰張家瑋、跆拳道王為宏等共27位運動員，讓他們能夠獲得完整醫療照護，進而在2020年東京奧運以及2022年杭州亞運爭金奪銀。

聯新醫療集團總執行長張煥禎表示，這個贊助計畫專為菁英選手量身打造，也是聯新國際醫療成立以來，最大規模的優秀運動員贊助計畫，協助運動員打造健康身體，爭取更好的成績表現。

聯新國際醫療菁英運動員贊助計畫包括了360度全方位專業運醫傷檢、專屬尊爵醫療照護、訓練津貼、得牌加碼獎金等措施。其中，運醫傷檢提供選手每年例行一次與大型比賽後的全方位運動健檢服務，包含運動營養諮商、運動心理與壓力諮商、睡眠與運動疲勞檢測、運動處方與肌力體能諮商等項目。

專屬尊爵醫療照護提供24小時專責熱線，協助安排綠色醫療通道迅速到壢新醫院或指定醫療院所就醫。門診或住院的相關醫療費用，不論健保或自費，皆全額補助無上限。多元整合VIP級運動醫學服務，提供門診之外的運動防護、高效復健、身體運動能力檢測、肌力體能訓練、運動生理監測、運動表現與疲勞監測、運動營養、運動心理與壓力諮商、運動科學教育與禁藥宣導等服務。

訓練津貼每個月補助選手有關運動營養、訓練器材、防護器材、教練聘請等費用。得牌加碼獎金依參加國際賽事的名次提供獎勵，鼓勵選手勇於挑戰，創造佳績。

(中國時報)