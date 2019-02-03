2019年02月03日 04:10 中國時報 主筆室

爆發於2014年3、4月間，以青年學子為主體的太陽花學運，在當時被認為是一場徹底改變國家與社會的全方面運動。有些論者認為，這場學運展露出青年世代的「天然獨」屬性，並且透過這場政治運動，把「台獨」精神打入每一個青年世代的靈魂之中，從而孕育出一整個世代的台獨衛兵，打破現有的藍綠平衡，永久性地改變台灣的政治生態，以及台灣社會對兩岸關係的定位。

像是因太陽花而生的時代力量，就主張要取國民黨而代之，打造「全本土政黨」的新政治。受益於學運的柯文哲，也以打破藍綠高牆、「改變成真」為競選主軸，成功當選台北市長，颳起白色旋風，成為全國舉足輕重的意見領袖。從時代力量和白色力量崛起的浪潮及其背後的政治訴求，就可清楚理解，當時台灣社會對於「後太陽花學運」高度期盼的樂觀氛圍。這也讓當時國民黨的主政者聞兩岸關係色變，不敢推進自2008年深化兩岸關係的進程，拱手將台灣兩岸關係的話語權讓給民進黨等太陽花受益者。

時隔5年，太陽花學運是否真如當時論者所說，是一場改變整個世代，對台灣社會和兩岸關係有長期效應的政治運動呢？事實上，從美國杜克大學對兩岸關係的長期調查來看，可以很清楚地發現，太陽花的影響並未如外界想像中深遠，其效應不僅短期，甚至還引起社會反感。學運結束之後，反而讓台灣社會更渴求兩岸繼續深化交流，成為民進黨在2018年九合一選舉大敗的主因之一。可以說，太陽花的歷史定位在其即將屆滿5年後的今日，已然清晰，只是兩岸關係整體宏觀深化進程中的一次小逆流。

就杜克大學的數據來看，學運爆發前的2013年底，社會上確實形成一股對當時兩岸關係發展的反彈聲浪，首次出現多數人反對兩岸經貿關係的情形，主張降低者以42.6%多於加強者的37.1%；而自認是中國人也是台灣人的雙重認同比例也從2012年的42%下降到2013年的36.5%；認為台灣將來會走向獨立的比例更大幅提升，在青年世代中將近6成，並有高達5成的青年贊成台灣獨立，即使這會引來兩岸戰爭。不過這樣的趨勢，在各項數據中僅維持1至3年的時間，就已然徹底反轉。以兩岸經貿為例，在2014年底，支持加強者就以39.4%高於降低者的30.8%。2017年底支持加強兩岸經貿者更高達6成，創歷史新高。無怪乎成為2018年選舉勝負的關鍵因素。

更進一步從2019年1月初的數據來看，即使歷經蔡英文新年談話和「習五條」事件的影響，仍有53%的民眾支持加強兩岸經貿，在20至29歲青年族群中，更接近6成；雙重認同者更是從2014年底的34%上升到42.7%，即使是「天然獨」世代，在此期間也成長將近7%；在太陽花時期願為台獨而戰的年輕人更是大幅減少，目前僅39%贊成，而有58.3%的人反對；所以說，認為兩岸將統一者就攀升到48.1%，僅29.6%認為會走向獨立。即使是年輕世代，如今認為台灣未來會獨立者也從2013年的6成跌落至現在的44.5%，甚至還低於未來統一者的45.1%。

在民意趨勢改變下，在太陽花即將屆滿5年的今日，當年那種對台獨運動的樂觀態度也已不復存在。不僅當事人之一的馬英九出版回憶錄批評太陽花，直指其自以為愛台，實際上害台。連當年力挺太陽花，並且是最大政治受益者的民進黨，在執政之後對學運的評價也有所轉變，與太陽花產物的時代力量和柯文哲衝突頻繁。更甚者如邱議瑩，還在「反勞基法修惡」事件中痛批「太陽花已經崩潰」，被視為民進黨想要切割太陽花的指標性言論。

更令人意外的是，曾自言沒有太陽花學運就沒有他的柯文哲，如今也放棄「墨綠」立場和台獨訴求，主張以「兩岸一家親」來務實處理兩岸關係，引來學運領袖林飛帆的批評。不過從美麗島電子報最新的民調來看，柯文哲卻在青年世代獲得將近7成的支持率，太陽花只是曇花一現。

2018年九合一選舉的結果，是台灣社會對太陽花路線的徹底否定，也是兩岸關係回到正軌的契機。民進黨主席卓榮泰必須正視民意的變化，將其納入新決議文。倘若執迷不悟，一再為短暫的政治利益操弄兩岸關係，那就必然會走上太陽花與2018選舉失敗的後塵，在這股宏觀的社會變遷中失去政治市場。

(中國時報)