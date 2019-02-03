2020為何而選
中國時報
主筆室
2018選後，藍綠山頭紛紛直指總統大位捨我其誰。問題是，在當仁不讓的同時，試問有誰清楚地向國人說明為何要選總統？面對國家當前困境，又有誰提出解方做出改變？歲末年終，所有競逐大位者，都應思考自己為何而選，若繼續只空談個人的選或不選，只會消耗人民的期待。
從陳水扁、馬英九到蔡英文，儘管各個執政者在不同時期有不同難關，但有3件事卻是他們共同面臨、卻始終無解的問題，就是藍綠惡鬥、政府體制權責不清，及兩岸論述歧異，因而讓每任總統即便大權在握，卻總在有缺陷的憲政體制下，因朝野惡鬥的衝撞，對內造成社會對立，國家進步緩慢；對外則是兩岸關係愈趨緊張，外交空間更形險惡。
因此，面對延續近20年的核心問題，任何有心想領導台灣的人都應負責任地對病徵提出解方，清楚且務實地告訴民眾，在當上總統後要如何讓台灣走出困境。
面對2020大選，蔡英文僅說希望有足夠時間做事，但要做什麼事，她沒說；朱立倫只表達要為台灣打拚，但要打拚什麼，他也沒說；王金平則是扯到因緣說，把問題全塞給老天爺；吳敦義雖然動作很多，但對此問題顯然也沒多大興趣。
當台灣在歷經3次政黨輪替後，朝野與社會對立有增無減，甚至出現19年內換了16位閣揆的怪現象，各路英雄好漢幾乎都是風光入閣、慘烈下台，國家卻始終欠缺活力、蹣跚難行，眼前這群引導台灣命運的人，難道還能裝聾作啞？
預料農曆年後，這群藍綠山頭競逐大位的動作會更明顯，但衷心期盼，他們在表達個人選或不選的同時，請記得回應人民對於解決國家困境的期待，別讓國家繼續空轉內耗了。
(中國時報)
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