2019年02月03日 04:10 中國時報 王欽

隨著蔡英文展現出在兩岸政策上的強硬立場，愈來愈多人相信，在2020年大選期間，蔡英文將會以兩岸關係問題為競選主軸。在過去不到3年裡，蔡政府的兩岸外交政策可以歸納為「親美遠中」4個字，而接下來的調整方向可能就會變成「親美抗中」，這就如同當年陳水扁那樣，藉兩岸對立升級來拉抬選情，至於這種做法對兩岸關係的影響，則幾乎可以斷定是負面和消極的。

蔡英文的做法充滿著巨大風險。經過選後一系列政治運作，蔡英文目前的權力地位重新得到鞏固，她的民意支持度也重新上升，分析認為，這得益於大陸啟動促統進程，讓蔡英文抓到有利時機，反而讓國民黨乃至柯文哲陷入尷尬境地。

但是，兩岸對抗或者是台獨舉動就如同「潘朵拉盒子」，一旦開啟之後，恐怕就非蔡英文自己所能掌控。過去近3年之間，獨派一直蠢蠢欲動，但蔡英文為了兌現「維持現狀」的承諾，也為了讓美方相信自己不會是「麻煩製造者」，她始終都在有意避免與獨派拉近關係。「喜樂島聯盟」與東京奧運正名公投，都沒有得到蔡政府的支持，即可顯示出蔡英文的自我克制。

然而樹欲靜而風不止，蔡英文的所謂權力基礎依然薄弱，黨內中生代的「保皇黨」也並非真心實意地支持她連任。恰恰相反，民進黨內部一直都有「換將」的想法，賴清德就是獨派最為青睞的替代人選，民進黨內部甚至有傳言指出，獨派將在6月發起推舉賴清德的行動。

而對賴清德來說，事實上也從未真正放棄過挑戰2020的企圖心，恰恰相反，他也一直想要維持黨內和社會支持的熱度。在閣揆交接儀式上，他拋出憲改議題，隨後又在「台灣制憲基金會」成立儀式上公然聲稱，台灣制定一部新憲法的時機已到，引來大陸國台辦的痛批，指出以所謂制憲的名義推動法理台獨，只會把台灣推向危險的深淵，嚴重破壞台海和平穩定。

不僅賴清德蠢蠢欲動，新任民進黨主席卓榮泰也不安於充當一個傀儡型的黨主席，他不僅與賴清德一同出席制憲活動，而且還自行拋出「新決議文」的議題，號召要在農曆年後以「大對話」形式對憲政等話題進行辯論。

顯而易見的是，這些做法與蔡英文的目標完全背道而馳，蔡英文雖然也想要透過「抗中」賺取選舉資本，但只要「維持現狀」一天不放棄，她就不敢坐視台獨風起雲湧，以免衝擊她與美方的互信關係。但對賴清德和中生代來說，或許是「天下大亂、形勢大好」，可以成功引領話題，一掃民進黨施政不力所導致的種種民怨，讓社會更為關注台灣的安全問題，而蔡英文在此過程中也會被邊緣化。

可以看到，蔡英文選擇在兩岸問題上展現強硬立場，某種程度上確實是「搬起石頭砸中自己的腳」，幫助黨內的競爭對手創造了新的議題戰場，反而讓自己陷入進退失據的境地。

更重要的是，大陸不會坐視台灣內部無限上綱地炒作台獨議題，即便是假議題，大陸也會致力於防堵「假戲真做」。在這種情況下，兩岸的緊張對立在所難免，最後獨派就算在壓力之下不得不收手，但兩岸關係的損傷已經無可避免地產生了。

(中國時報)