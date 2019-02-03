能源政策怎能棄民意不顧

2019年02月03日 04:10 中國時報 葉宗洸

經濟部日前公布公投之後的「新」能源政策，結果是一切照舊，2025年達成非核家園的目標不變。經過整整兩個月的全國能源供給盤點後，主事者竟然可以拋棄專業而得出政治正確的持續非核結論，令人瞠目結舌。經濟部內的專業被惡意遺棄了，否則記者會中沈榮津部長不會直言，為了避免缺電情況發生，2021年起無法執行每年減少1%的火電。

經濟部這番能源政策宣示，完全忽略「以核養綠」公投將近600萬的民意，執意以再生能源取代基載核電，未來不但將流失更多民心，更已違反「穩定充足的基載電力方能提供國家能源安全」的硬道理，把整個國家帶向險境。

檢視過去兩年多的火力電廠延役案例，即可明白台電其實已黔驢技窮，通霄電廠、協和電廠、大林電廠的老舊機組幾乎都曾延役或正在延役，於此同時新機組其實均能及時商轉上線，那麼老舊機組延役所為何來？原因在於民進黨政府執意廢核卻未規畫用以取代核電的新基載機組，於是當再生能源發展遠遠不如預期，現役核電機組又遭遇政治性停機後，老舊火電機組只好繼續苦撐，跳機風險自然也會跟著提高。

沈部長說2021年可能出現缺電危機，主因就是核二廠1號機必須在當年度除役，屆時大潭電廠新機組尚未商轉，再生能源無法填補供電缺口，因此火電再無減少的空間。

經濟部在新能源政策中未對核電進行任何調整，將原因指向「核二延役申請已超過期限、地方政府反對、核廢料無處去、若地方政府及民意有反對意見，則國會難以支持延役預算」。坦白說，這四項理由無一是因技術性問題而無法解決的，端看政府有無決心確保國家的能源安全。

核一廠當年早已依法提過延役申請，重新再提並無於法不合的問題；核二廠的延役申請在原能會修改內部的《核子反應器設施院轉執照申請審核辦法》後即可執行；核三廠的延役申請只要於今年7月前提出即可；核四廠兩部機組的重啟經費預估不超過1000億元，1號機的起動測試更可於兩年內完成。此外，不管是低階核廢料或是高階用過核燃料的處理，國際上早有前例可循。至於沈部長口中的民意早由以核養綠公投展現，地方政府根本無法違逆民意。

事實上，解決未來的缺電問題並非難事，只要政府不再編織藉口並勇於面對現實，讓成本低廉的核電不因意識形態而被揚棄，不躁進地發展再生能源並建置配套的備用燃氣機組，避免將高比例的燃氣發電充當基載電力，除可確保國家的能源安全外，更可穩定供電。倘若硬是棄民意於不顧，民心流失勢將加速，2020選舉將立見真章。（作者為國立清華大學工程與系統科學系教授）

(中國時報)