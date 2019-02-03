2019年02月03日 04:10 中國時報 羅智強

豬年到，除了祝福大家諸事如意，豬年行大運外，也是個好時機，好好數算一下過去一年的一些「豬事跡」。

2018年選舉，民進黨在全台灣22縣市僅拿下6個縣市長席次，六都更一口氣丟了新北、台中、高雄，被視為歷史大慘敗，但你知道，哪五大豬隊友促成了民進黨的大敗？

第五名邱議瑩。邱議瑩顯然是得到「五臟六腑七傷拳」的真傳，一句「你們太陽花已經崩潰了」，公開流露民進黨對太陽花覺醒青年「兔死狗烹」的態度。再加上用「陪睡」想打韓國瑜，反而變成助攻；嘲笑韓國瑜想要開放賭場，再被網友起底過去曾說「反對賭場是假道學」。這七傷拳，拳拳到位，打得邱議瑩自己皮開肉綻，也打得民進黨肝膽盡裂。

第四名謝長廷。嘴巴喊退政壇，身體卻很誠實地賴在政壇的謝長廷，當了駐日代表後，讓台灣人民很難分辨，究竟謝長廷是對台灣很友善的日本人，還是對日本人很卑微的台灣人。關西機場事件，謝長廷卸責給駐大阪處事處，處長蘇啟誠以死明志，謝又說大阪很遠管不到，選前卻千里歸國為邁邁助選。有謝長廷這種前主席，民進黨還需要敵人嗎？

第三名吳音寧。「史上最高薪實習生」吳音寧，說自己沒有領250萬年薪，卻被發現原來領248萬年薪。享受政治權力很大方，卻不願負擔政治責任，說不備詢，就不備詢，讓台灣人民大為傻眼，用我的稅金當你的薪水，居然連接受檢驗也不行?更為詭異的是蔡英文竟下令全黨護航，搞得民進黨大敗後，吳音寧立刻被砍頭祭旗，成了第一個被民進黨認證的豬隊友。

第二名張天欽。「1124滅東廠」這句讓民進黨大崩壞的口號，靈感來源當然是張天欽，前促轉會副主委張天欽自詡為「東廠」，強調「影射的殺傷力最大」，還沾沾自喜，讓人民開了眼界。當然同時也感謝吳佩蓉的道德風骨。張天欽是民進黨的豬隊友，吳佩蓉則是大義滅親的深喉嚨。

第一名段宜康。曲棍球王段宜康，2014年不實指控林滄敏涉及曲棍球協會弊案，發誓若林滄敏無不法，願吞3顆曲棍球，最後毀諾不吞，搏得「死不吞曲棍球王」的美名。2018年影射韓國瑜是菜蟲，更成功地幫民進黨「搶了菜攤、丟了江山」。段宜康經常以其豬邏輯反助攻民進黨，誠所謂「宜康不出，誰與爭豬」，榮獲豬隊友第一名。

我知道，豬隊友榜一出，必然有許多遺珠感到不平，包括作法卡管卻自斃的吳茂昆、太上法官的陳師孟、逼宮不成反自宮的李遠哲。

沒關係，2018來不及上榜，2020人人有機會，只要有心，都可以是民進黨的最豬豬隊友！（作者為台北市議員）

(中國時報)