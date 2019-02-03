2019年02月03日 04:10 中國時報 黃光國

大陸國家主席習近平在《告台灣同胞書》40周年談話中提出「習五條」，蔡英文高調拒絕，使她低迷的民調大幅竄升，在網路上被稱為「辣台妹」，她食髓知味，繼續努力扮演「網紅」。

「上有所好，下必甚焉」，行政院長蘇貞昌見獵心喜，認為這是爭取選民支持的有效方法，要求閣員開直播、談政策、和民眾博感情。各部會首長紛紛「上行下效」，結果卻是「東施效顰」。台北市議員高嘉瑜抱怨，她平常開直播最少也有1000人看，和陸委會主委陳明通的直播，卻只有150人，拖垮她的網路行情。

陳主委是蔡政府兩岸政策最忠實的執行者。當高雄市長韓國瑜接受日本媒體訪問時質疑蔡總統「不敢講獨立，不愛中華民國，也不願意接受九二共識。到底要台灣人民何去何從？」，他立刻跑去高雄，對韓市長進行「政令宣導」，說當前台灣真正的威脅是「習五條」，透過「一國兩制台灣方案」，不放棄武力對台，設定統一台灣的進程，試圖消滅中華民國。陳主委把「習五條」的威脅說得這麼清楚，結果卻沒有成為「網紅」或「辣台哥」，反倒變成了網路上的票房毒藥，這到底是怎麼一回事？

「習五條」問世之初，台灣人民幾乎沒有人知道什麼是「一國兩制台灣方案」，大家都以為這是要把「香港模式」套在台灣頭上。蔡英文利用大家對這個新名詞的茫然無知，高調反嗆，結果就變成了許多「天然獨」世代心目中的女英雄。

陳主委見韓國瑜時，一再表明依照蔡政府的戰略，兩岸關係是「零和遊戲」，說清楚了就是一場你死我活、勢不兩立的鬥爭。在大陸《反國家分裂法》的箝制下，大家都知道，所謂的台灣獨立，其實是綠色朋友們在「打嘴炮」而已，前國防部長說得很清楚，兩岸一旦真的動武，最多也只能「撐兩個星期」。所以陳主委講得愈清楚，大家愈認為他是在「詛咒給別人死」！

其實在大陸的規畫中，「一國兩制的台灣方案」和「香港模式」根本就是不同的兩回事。北京大學台灣研究所李義虎等人在2015年出版過《一國兩制台灣方案》，其中第一、二兩章分別從歷史角度，客觀討論「台灣模式」和「香港澳門模式」的差別。但絕大多數台灣民眾都不知道這本書，所以蔡英文可以混水摸魚、乘機操作。但陳明通說清楚了她的意思，反倒變成了網路上的票房毒藥！

目前正在爭取國民黨總統候選人提名的幾個「太陽」，有沒有從這樣的對比中，看出破解「辣台妹」的罩門？（作者為國立台灣大學心理系名譽教授）

(中國時報)