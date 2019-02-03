吳興國師徒聯手 翻玩浮士德

2019年02月03日 04:10 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

提起京劇，不少人以為是老掉牙的東西，殊不知透過兩岸許多藝術家的努力，京劇不但擁有新面貌，也能說新故事。長年推動新編京劇有成的當代傳奇劇場創辦人吳興國就表示，京劇是歷經時代淬練的藝術，傳統戲用來打底，對演員是很好的磨練，新戲則讓演員有更多挑戰，同時找到跟現代觀眾對話的空間。

吳興國是兩岸最早以京劇形式訴說莎士比亞故事的人，從馬克白夫人、李爾王到仲夏夜之夢，都為京劇帶來全新的感受，也為莎劇演出嘗試各種可能，前年他又與弟子朱柏澄攜手推出新戲，翻轉西方經典《浮士德》融合京劇和現代劇場，師徒二人在舞台上交換青春，分別飾演老年、青春浮士德，玩味時間的魔力。

吳興國現年66歲，他坦言非常羨慕20出頭的朱柏澄的青春活力，「看到他們這麼年輕，就會想起年輕時的自己，也因此他們在追藝的過程中有什麼瓶頸，我們都會無限給予協助。」

朱柏澄就讀於台灣戲曲學院，他也總是向吳興國看齊，過去他曾在大二時休學一年，跟隨吳興國出國巡演，累積舞台經驗，「老師的經驗是我很好的範例，但我知道這都是需要時間累積，急不來的，我只能努力追。」

《浮士德》原作是文豪歌德嘔心瀝血的著作，故事描述學識淵博且充滿智慧的浮士德，和魔鬼交換靈魂，因而重返青春，再一次經歷愛情和金錢的誘惑。吳興國導演版本，將以京劇元素，表現劇中返老還童的魔幻旅程。

吳興國說，這次特別為他量身打造角色，讓他在劇中飾演油腔滑調、詭異多變的魔鬼，同時又變身青春版的浮士德，吳興國說，「這個魔鬼非常靈巧、來去自如，也能施展魔法，表演韌性很大，性格也有很大的轉換，包括小丑、壞人、奸詐等，還要面對充滿智慧的老年浮士德，負責挑撥人心，這個角色是我給朱柏澄的考驗。」

朱柏澄表示，除了變化多端的魔鬼角色，飾演青春版的浮士德，也不能只是表現年輕人輕浮的一面，「我必須帶著年老浮士德的智慧，演出這個外在輕浮的年輕人。」

吳興國說，對於現代京劇演員而言，不能只專注在自己的行當上，「傳統戲是很好的打底，但挑戰不同的角色變化，能夠增加寬廣度，未來能適應不同的演出風格變化。」

(中國時報)